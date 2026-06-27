Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je pripadnike policije koji su obezbeđivali skup "Srbija, jedna porodica" i zahvalio im na profesionalnom radu i brizi o bezbednosti građana
Veličanstveni skup
DAČIĆ OBIŠAO POLICAJCE KOJI SU OBEZBEĐIVALI SKUP "SRBIJA, JEDNA PORODICA": Hvala na profesionalizmu, bezbednost građana je prioritet! (FOTO)
Slušaj vest
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačićobišao je večeras policajce iz interventnih jedinica i brigade koji su obezbeđivali današnji skup "Srbija, jedna porodica" na platou Narodne skupštine.
- Obišao sam večeras policajce iz interventnih jedinica i brigade koji su obezbeđivali današnji skup, neumorno brinuli o bezbednosti svih građana i uspešno završili zadatak.
Tokom razgovora izrazio sam im zahvalnost na visokom nivou profesionalizma tokom današnjeg dana.
Sigurnost i stabilnost ostaju naš glavni prioritet - naveo je Dačić.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši