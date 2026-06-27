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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačićobišao je večeras policajce iz interventnih jedinica i brigade koji su obezbeđivali današnji skup "Srbija, jedna porodica" na platou Narodne skupštine.

- Obišao sam večeras policajce iz interventnih jedinica i brigade koji su obezbeđivali današnji skup, neumorno brinuli o bezbednosti svih građana i uspešno završili zadatak.

Tokom razgovora izrazio sam im zahvalnost na visokom nivou profesionalizma tokom današnjeg dana.

Sigurnost i stabilnost ostaju naš glavni prioritet - naveo je Dačić. 

Kurir.rs

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