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Ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu potpisan je danas, a potpisivanju je prisustvovao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

1/48 Vidi galeriju Hram Svetog Save Foto: Ilija Ilić

Ugovor su, u prisustvu predsednika Vučića, potpisali patrijarh srpski Porfirije i premijer Đuro Macut.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je poručio da je danas Vidovdan, i da se na Vidovdan sve jasno vidi.

- Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, rekao je vladika Nikolaj. Tom najvećem svetitelju koliko smo mogli prenosili smo ljubav i trud, postavši generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Ovde se naša prošlost rukuje sa našom budućnošću. Hram nas podseća na to kakvi smo bili i kakvi treba da budemo - rekao je predsednik.

Foto: Ilija Ilić

Vučić ističe da mi imamo sreće da nas je obasjalo sunce ljubavi, i da je ovaj hram najveći dokaz te ljubavi.

- Sveti Sava je napisao prvu srpsku knjigu koja ima trajnu vrednost, njegov odlazak u Atos bio je revolucionaran čin jednog mladića koji je u palati osetio tegobu i prazninu prolaznog sjaja, i pošao da traži apsolut u duhu. Kada neki Srbin negde nešto dobro učini to uvek ima veze sa Svetim Savom. Srećan sam, vaša svetosti, što smo u poslednjih 12 godina, i to sa ponosom ističem, uložili najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save. U tih 12 godina uložili smo 88 miliona evra, sada sa ovih 6,5 to će biti 94 miliona evra. Mi to sa ponosom ističemo, iako bi neki drugi krili to plašeći se reakcije - rekao je predsednik.

Foto: Ilija Ilić

Vučić je rekao da veruje i kada se ovo završi, da će biti potrebno i određeno obnavljanje ili dorade.

- Tako da, biće država uvek tu, na usluzi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, baš kao što je SPC uvek na usluzi srpskom narodu. Hvala vam najlepše, ponosan sam što sam jutros imao čast da prisustvujem ovom veličanstvenom događaju - rekao je on.

Obraćanje patrijarha Porfirija

Patrijarh kaže da smo se sabrali danas na veliki praznik, u zavetnom Hramu Svetog Save, i u kripti koja je posvećena Knezu Lazaru.

Foto: Ilija Ilić

- Teško je zamisliti prikladnije mesto i dan za ovaj čin, jer Sveti Sava i Sveti Knez Lazar predstavljaju dva stuba našeg duhovnog i istorijskog pamćenja. Vidovdan za nas predstavlja i upućuje na to da nijedno delo ne nastaje u jednom danu i jednom pokolenju. Mi danas stojimo na temeljima koji nisu u naše vreme postavljeni. Kamen temeljac je osveštan 1939. godine. Od tada do danas smenjivale su se generacije, dolazila teška vremena i velika iskušenja. Ali namera da se ovo delo dovrši nije prestajala da živi u srcima našeg naroda - rekao je poglavar SPC.

Istakao je da će ovaj hram biti duhovno središte našeg naroda, svedočanstvo vere koje će služiti mnogim pokolenjima koja dolaze posle nas.

Foto: Ilija Ilić

- U tom duhu želim da izrazim svoju iskrenu blagodarnost, blagodarnost naše crkve i čitavog naroda državi Srbiji, predsedniku i Vladi Republike Srbije, na podršci koju su pružali i koju pružaju dovršenju Hrama Svetog Save. Sa velikom blagodarnošću i danas primamo veliku podršku, uvereni da ovakva briga prevazilazi sve političke razlike i prolazne dnevne okolnosti, i pripada čitavom narodu, odnosno opštem dobru. Ono što se ovde gradi nije vlasništvo nijednog pojedinca, grupe ili pokolenja, već nasledstvo koje predajemo dalje čitavom narodu - naglasio je on.

Vlada Srbije usvojila je 25. juna Zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na Hramu Svetog Save u Beogradu.