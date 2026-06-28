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Veličanstveni svenarodni skup pod nazivom "Srbija jedna porodica" uspešno je završen na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu nešto posle 19 časova. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ovom istorijskom događaju prisustvovalo je rekordnih 207.000 građana pristiglih iz svih krajeva Srbije, ali i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenom narodu, istakavši da su ujedinjeni građani najveća snaga zemlje i poslala poruke od istorijskog značaja za budućnost.

1/15 Vidi galeriju Korteo skup 27. jun Foto: Kurir

Od beznađa i prazne kase do stabilnosti i konkretnih rezultata

Predsednik se na samom početku govora najsrdačnije zahvalio prisutnima na veličanstvenom dočeku, napravivši jasnu paralelu između teškog stanja u kojem se država nalazila 2012. godine i uspeha koji su zajedničkim radom ostvareni u proteklih 14 godina.

"Daleke 2012. godine živeli smo u beznađu. Nije potrebna dubinska analiza, nezaposlenost je bila na rekordnom nivou od 25,9 posto, fabrike su se zatvarale svakoga dana, penzioni fond nije postojao. Dinar je slabio na dnevnom nivou. Ponižavali smo se svuda u svetu. Nismo sačuvali ni čuvali ništa. Ćutali smo kada se odvajalo KiM, kada se odvajala Crna Gora. Tražili krivca u svakome samo ne u sebi. I te 2012. kada su ljudi odlučili da menjaju te stvari, zatekli smo praznu kasu u kojoj nije bilo ni za isplatu penzija. Za ovih 14 godina smo promenili mnogo toga. Ne ja, već vi - istakao je predsednik.

Odbrana slobode i istorijski ekonomski rast

U nastavku izlaganja, šef države je naglasio da Srbija danas beleži izvanredne ekonomske parametre, uspešno prkoseći globalnim krizama, ali je uputio i jasnu opomenu onima koji su unutar sistema izneverili poverenje građana.

- Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje, zaposlili više od 550.000 ljudi u odnosu na tad. Doneli u desetinama milijardi investicija u našu zemlju. Nikada nisam bio sasvim zadovoljan. Istovremeno smo gradili zemlju. I to vi gradite građani Srbije. Kada smo ujedinjeni možemo sve. Vi ste ti koji ste znali kako da sačuvate Srbiju i nemojte da zaboravite jednu stvar. Ne podrazumevaju se stvari. Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još bolje. I naši radnici i moraće da imaju veće plate. Nikada nisam zadovoljan i uvek možemo više. Mnogo smo grešaka napravili. Ljudi koje smo postavili a nisu zasluživali vaše poverenje. Ljudi koji su brinuli o sebi. A ne o vama. U najtežim trenucima smo bili uz zemlju. I u UN smo znali da idemo protiv najmoćnijih sila sveta i uspeli smo da pokažemo da mali slobodarski narod i najmoćnijima može da nanese poraz. U prethodnom periodu suočavali smo se sa velikim izazovima, poplavama, migracijama, koronom, ratovima na Bliskom istoku. Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni. Danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF - dodao je Vučić.

1/8 Vidi galeriju Vučić sa zastavom skup 27.juna Foto: Marko Karović

Vernost otadžbini i zaštita državnih interesa

Vučić je istakao da je tokom čitavog mandata bio vođen isključivo interesima sopstvenog naroda i zaštitom suvereniteta Srbije, napominjući da se pred ovolikim brojem ljudi poslednji put obraća sa predsedničke funkcije.

- Danas smo ispred Crne Gore, zahvaljujući teškim reformama kroz koje smo prošli. Ovo je poslednji put da se pred ovolikim brojem obraćam kao predsednik. 14 godina verno služim svojoj zemlji na svakom mestu i u svakom trenutku. Volim Srbiju više nego bilo šta. U svakom trenutku mi je samo Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Nikada nikome drugome nisam hteo da služim već samo vama građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini. Stajao sam čvrst kao stena i uspravan kao jablan štiteći svoju jedinu zemlju - ponosno je rekao Vučić.

Pružena ruka i oprost izmanipulisanim studentima

Osvrćući se na pokušaje destabilizacije zemlje iz spoljnih centara moći i unutrašnje potrese, predsednik je poslao snažnu poruku praštanja, ali i opreza pred političkim akterima koji žele povratak u prošlost.

- Pre godinu i po dana pokušali su da nam sruše zemlju, pokušali su spolja da nam unište Srbiju, zašto bi im odgovaralo da Srbija napreduje brže od drugih? Snažnije, jače. Nikada nisu hteli. Hteli su Srbiju na kolenima. Fakultete i škole su pretvorili u odbore političkih stranaka. Hteli su da kažu da nemate pravo da mislite drugačije. Pokušali su da ukinu demokratiju. I nisu za to kriva ta naša deca. Nisu krivi studenti. Oni su samo naivno poverovali da oni odlučuju o tome. Bili su igračka u tuđim rukama. Za sve su imali vremena, samo sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu hteli da razgovaraju. Nema stranca sa kojim nisu razgovarali, samo sa nama nisu hteli a mi i danas pružamo ruku i kažemo '1001 put ćemo da vam pružimo ruku, izmanipulisani ste, praštamo vam, ali nismo naivni i nećemo vam zaboraviti jer bi nam se to ponovilo'. Razorili bi nam zemlju, a to više ne smemo nikome da dopustimo. Promene pravite sa ljudima koji mogu da donesu promene nabolje, a ne povratak u prošlost - upozorio je predsednik.

Foto: Marko Karović

Tehnološka revolucija, energetska sigurnost i vojna neutralnost

Govoreći o strateškim koracima, predsednik je najavio dolazak visoke tehnologije, zaštitu energetskog sistema i očuvanje odbrambene autonomije kroz jačanje vojske i policije.

- U budućnost moramo da žurimo. Ne možemo da dočekamo. Da otvaramo data centre, da obezbedimo energetski sistem i otvaramo nove gasne elektrane, male nuklearke jer će struja biti najvažnije dobro u našoj zemlji. Da po svaku cenu čuvamo vojnu neutralnost. Da se ponosimo snagom svojih aviona. Svojom vojskom, policijom. Tada ste slobodni. Tada znate da ste uvek sposobni. Videćete sutra snagu svoje vojske - rekao je Vučić.

Samostalno donošenje odluka i očuvanje tradicionalnih prijateljstava

Srbija ostaje na suverenom kursu, ne odričući se svojih istorijskih i ekonomskih saveznika u teškim vremenima, dok se istovremeno teži premošćavanju unutrašnjih generacijskih podela:

- Srbija samostalno donosi odluke. Da kvarimo svoja prijateljstva poput NR Kine, sa Rusima, nećemo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Prijateljstvo nije kad vam je lepo i lako. Moramo našem narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Pokušali su da odvoje deke i bake od naših roditelja, roditelje od dece. Naš je poziv svima njima upućen. Razlikujte se ali razgovarajte jedni sa drugima. I videćete gde je bolja budućnost i gde su rezultati - dodao je predsednik.

1/11 Vidi galeriju Zastava skup 27. jun Foto: Petar Aleksić

Nove ekonomske mere za najsiromašnije i oštra kritika bahatim funkcionerima

Pored najave drastičnog skoka prosečnih plata i penzija u naredne dve godine, upućena je direktna i oštra kritika javnim funkcionerima koji su se otuđili od sopstvenog naroda, uz najavu hitnih socijalnih mera već od ponedeljka.

- Menjaćemo mnogo toga u zdravstvu, moraće usluga da bude bolja, kada dođe pacijent on je Bog za svakog lekara i svaku medicinsku sestru. Moramo da promenimo naš obrazovni sistem, a ne da imamo političke parazite koji traže sve više para, a za decu sve manje znanja. Za dve godine prosečna plata 1400 evra, a prosečna penzija 650 evra. Mere za naše najsiromašnije već za dva dana. Sad ćemo ovima koji su siromašniji mnogo više da pomažemo. Molim funkcionere da na svakom mestu učine sve što je moguće, a ne izabran sam na funkciju pa 9 meseci ne mogu da primim sindikate, ne izlazim iz službenih kola, ja sam Bog. Nisi niko i ništa, a narod je Bog - upozorio je Vučić.

Foto: Marko Karović

Država bez podela i lažnih afera

Predsednik je najoštrije osudio napade na neistomišljenike, raskrinkao kampanje dezinformacija vođene protiv države i naglasio da se društvo mora objediniti bez prostora za osvetu.

- Ne moram da vam govorim šta mislim o Dinku Gruhonjiću, ali ne može da se desi da mi ne osudimo napad na automobil njegovog sina. Uništili su 120 traktora dobrih domaćina, spaljivali prostorije, tukli ljude. Lagali o zvučnom topu i Sarajevo safariju, sve vreme su lagali. Kažu bolela ga noga i srce, od zvučnog topa ne bole ni srce ni noga lažovi pokvareni. Ne sme biti osvete i revanšizma za sve pre godinu i po dana. Hoću sve zajedno pod istim krovom - rekao je predsednik.

Foto: Marko Karović

Najava ostavke i nova pobednička lista "Ujedinjena Srbija"

Na samom kraju obraćanja, Vučić je ozvaničio odluku o podnošenju ostavke na mesto predsednika u narednih nekoliko nedelja, predložio naziv nove zajedničke liste za predstojeće izbore i najavio opšta pomilovanja za lakša dela načinjena iz nehata.

- Hvala koalicionim partnerima koji su neretko bili uz nas. Hvala što su bili uz nas i podizali Srbiju. Još nekoliko nedelja biću predsednik i onda podnosim ostavku. Rekao sam predsedniku SNS da ću na predstojećim izborima ukoliko to budu želeli zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno poverenje. Moj je predlog bio, koji su oni prihvatili, da se lista zove 'Ujedinjena Srbija'. Verujem da ćemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, izaći ćemo sa tim kako ćemo dalje da pomažemo našem narodu ma gde god da živi. Pomilovaću mnoge ljude. Neću moći sve, ali sve one koji su iz neznanja, nehata, počinili neka dela. Progledaću kroz prste. Mene ne morate da sklanjate, sam ću se skloniti. Hvala što ste sve ove godine bili uz Srbiju, pobedićemo ih i slavićemo tu jednu noć i biće brže nego što mislite. Za pobedu i to uskoro, za naš narod na KiM i RS, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, svuda. Za našu Srbiju, za sve koji su trpeli teror i sve koji su sprovodili teror jer će i oni biti sa nama. Večeras neće biti razbijenih glava, prevrnutih kontejnera. Veselo se uz pesmu vratite kućama, a mi zajedno sa vama da se postaramo da za budućnost Srbije uradimo ono što je najbolje. Ajmo Srbijo, ajmo pobeda! - zaključio je Vučić.