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Počasna četa, koja je postrojena u čast predsednika, predala mu je raport, nakon čega je izvršena smotra.

Predsednik je prvo razgovarao sa pilotom aviona MiG-29, i primio je izveštaj o naoružanju koje nosi ta letelica.

- Ustvari za običnog čoveka, uspeli smo da obezbedimo da MiG-ovi obavljaju funkcije lovaca, ali i bombardera. Jeste li zadovoljni - pitao je Vučić mladog vojnika, a on je odgovorio potvrdno.

Foto: Screenshot RTS

- Ja sam molio, to uvek nosi rizik, ali sam molio i Milana i Batu samo da imate što više naleta, što više sati da budete u vazduhu, da se srodite sa mašinom, sa oružjem i oruđem. Hoćemo li imati dovoljno pilota kada dođe sve? Sada je na akademiji nešto više došlo, po prvi put da imamo dovoljno upisnika - rekao je predsednik.

Dolaze Rafali, kao i još nešto o čemu ne mogu da govorim, kazao je Vučić.

Foto: Screenshot RTS

Vučić je razgovarao sa mladim pripadnicima Vojske Srbije, interesovao se da li su zadovoljni službom.

Predsednik je potom pregledao avion MiG-29, gde je pregledao i raketu kineske proizvodnje CM-400, i pitao je pilote i tehničare da li su zadovoljni.

- Šta je osmeh kod vojnika, kada ima dobru raketu. Malo da ih sačuvamo, nisu jeftine, ali nabavićemo još - rekao je predsednik sa osmehom.

Foto: Screenshot RTS

Prikazane su i modernizovane bombe, na koje su stavljeni sistemi za navođenje kako bi im se povećala preciznost i domet.

- Mnogo sam srećan što prvi put prikazujemo rakete, navođene bombe, uglavnom smo prikazivali samo letelice - rekao je on, i zapitao šta piloti misle o raketama CM-400, na šta je dobio jedinstven odgovor - "Najbolje!"

- Mi se ne sekiramo za bilo koga drugog, mi se uvek pripremamo samo da branimo svoju zemlju. Bićemo sve jači! Da li će to svi da vole - neće! Budi Bog sa nama, neće svi to voleti, ali mene interesuje šta građani Srbije žele - kazao je on.

Vučić je govorio i o glasanju koje je organizovano na velikom skupu u Beogradu, i otkrio je koliko je listića ubačeno.

Foto: Screenshot RTS

- Ubačeno je 60.000 listića, pregledaću poruke koje su građani pisali juče. Ima mnogo toga da se nauči od naroda - rekao je predsednik.

- Imamo kineske, ruske, američke, francuske rakete... I srpske. Ali ovaj CM-400 je strašna raketa, povećaćemo broj. Suština je u tome da budete što precizniji, i da neprijatelju nanesete jak udar - kazao je on.

Vučić je potom pregledao borbene helikoptere i razgovarao sa pilotima.

- Danas gađamo "Atakom" sa helikoptera. Najviše u svetu volim kada je u našim rukama Mi-35, jer ima poseban, vrlo nezgodan, zlokoban zvuk. Opasna mašina - rekao je predsednik.

Foto: screenshot pink tv

Predsednika su izvestili da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

- Za razliku od "Pancira" je pokretljiviji - kazao je Vučić.

Na konstataciju blokadera da je juče ugrozio građane na skupu, Vučić je rekao:

- Pustite me molim vas. A danas je u Kraljevu mnogo hladnije.

On kaže da stiže mnogo naoružanja, i da je potpisano mnogo ugovora.