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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, gde je objavio vest o zvaničnom uvođenju vojnog roka. On je istakao da će domaća armija biti sve snažnija, a da će odbrambeni kapaciteti države dobiti ogromno pojačanje već od proleća naredne godine. Šef države je naglasio da je odluka konačna i da će se pred mladim generacijama naći novi nivo odgovornosti prema otadžbini.

- Kada krećemo, u martu? To će dodatno pojačati kapacitete, u martu idemo sa veoma kratkim vojnim rokom. Doneće mnogo dobra svim muškarcima i mnogim devojkama, mnogo ozbiljnosti i odgovornosti - istakao je Vučić.

Tokom obilaska batajničkog aerodroma, predsednik Vučić je detaljno pregledao savremeno naoružanje i vojnu opremu iz razvoja domaće odbrambene industrije, uključujući avione MiG-29, helikoptere H145 i kineske bespilotne letelice CH-95. Razgovarao je sa oficirima i pilotima o ubojnoj moći letelica, njihovim platama i satima leta, te najavio skori dolazak moćnih francuskih aviona "Rafal" i nove nabavke o kojima se još uvek ćuti. Nakon završenog obilaska u Batajnici, predsednik će se uputiti na vojni poligon "Pasuljanske livade", gde će u 12 časova prisustvovati realizaciji bojevog gađanja iz svih predstavljenih sredstava ratne tehnike.