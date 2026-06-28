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Dok je reka motociklista u veličanstvenom defileu prolazila Bulevarom Mihajla Pupina ispred Palate Srbija, u okviru velikog svenarodnog skupa "Srbija, jedna porodica", zabeležen je nezapamćen i zastrašujući izliv mržnje. Naime, kolonu je mobilnim telefonom snimao jedan od blokadera koji za sebe tvrdi da je takođe bajker, ali umesto kolegijalnosti, on je svojim kolegama na dvotočkašima uputio jezivu video-poruku punu najmračnijih kletvi, nemogavši da podnese činjenicu da ti ljudi misle drugačije od njega.

- Evo kao neko ko vozi motor – želim da vam poručim da dabogda svi poginuli! Odrali kožu, spalili motore, otpala vam j**a, ma dabogda poginuli, eto - poručio im je u svojoj jezivoj poruci ovaj blokader.

Ovaj jezivi izliv besa usledio je kao reakcija na masovan i dostojanstven odziv bajkerske zajednice državnoj politici. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na skupu ispred Narodne skupštine, koji je organizovao Pokret za narod i državu, pored 207.000 građana na nogama, bilo je prisutno i 2.600 motociklista.

Ovi ljudi su došli u prestonicu da mirno i ponosno iskažu svoje mišljenje i pruže podršku onima za koje veruju da će obezbediti dobru i stabilnu budućnost našoj zemlji i narodu, a budući da se ostrašćeni blokader ne slaže sa njihovim političkim opredeljenjem, odlučio je da im javno poželi surovu i jezivu smrt na drumu.

Kurir.rs

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