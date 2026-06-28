Slušaj vest

- Radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije - istakao je Vučić.

Naveo je da bi, ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bili dramatično veliki.

- Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju - rekao je Vučić.

Istakao je da je Vojska Srbije svakoga dana sve snažnija i jača i naveo da su danas prikazani neki sistemi koji su dobijeni pre samo nekoliko dana i koje građani nisu mogli da vide ranije.

Vučić je dodao da su mogle da se vide neke stvari koje će se proizvoditi za samo nekoliko dana u Srbiji.