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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije (VS) na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, da je Vojska Srbije spremna da zaštiti i sačuva zemlju.

- Radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije - istakao je Vučić.

Naveo je da bi, ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bili dramatično veliki.

- Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju - rekao je Vučić.

Istakao je da je Vojska Srbije svakoga dana sve snažnija i jača i naveo da su danas prikazani neki sistemi koji su dobijeni pre samo nekoliko dana i koje građani nisu mogli da vide ranije.

Vučić je dodao da su mogle da se vide neke stvari koje će se proizvoditi za samo nekoliko dana u Srbiji.

Kurir.rs

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