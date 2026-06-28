Slušaj vest

Vučić je prethodno na aerodromu u Batajnici pregledao najnovije naoružanje, među kojima su novi višecevni raketni bacači "Vampir" i izraelski dronovi samoubice "Lanius X", koje ćemo uskoro proizvoditi u Srbiji.

Nakon uvodne reči, Vučić je izdao dozvolu da počne vežba, i izdat je signal "Udar".

Screenshot 2026-06-28 121513.png
Foto: Screenshot RTS

Prvo su dejstvovali sistemi "Pasars" po vazdušnom cilju, a zatim su sa "Pancirima" topovima otvorili vatru i po ciljevima na zemlji.

Screenshot 2026-06-28 122434.jpg
Foto: Screenshot RTS

Nakon toga, naleteo je MiG-29 koji je gađao ciljeve, da bi zatim drugi aparat izbacio bombu od čak 500 kilograma na objekat koji predstavlja neprijateljski bunker.

Screenshot 2026-06-28 123307.png
Foto: Screenshot RTS

Uzleteli su i helikopteri Mi-35, koje su dejstvovale po ciljevima na zemlji, što je propraćeno aplauzima. Zatim su nastupili "Orlovi", koji su bacili fugasne bombe na ciljeve.

Screenshot 2026-06-28 123705.png
Foto: Screenshot RTS

Na scenu su stupili helikopteri H-145, koji su raketama gađali ciljeve sa daljine od oko 6 kilometara.

Ne propustitePolitikaVOJSKA JAČA NEGO IKAD! Vučić objasnio šta bi se desilo ako bi nas neko napao: Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju
Screenshot 2026-06-28 110635.png
PolitikaODLUKA JE KONAČNA, UVODI SE VOJNI ROK! Vučić objavio kada tačno počinje služenje vojske: To će dodatno pojačati kapacitete
Screenshot 2026-06-28 102111.png
PolitikaKLJUČNE PORUKE SA ISTORIJSKOG SKUPA! Vučić pred 207.000 ljudi obelodanio planove za budućnost: Srbija ulazi u novu eru razvoja i velikih promena (FOTO)
WhatsApp Image 2026-06-27 at 19.38.58 (4).jpeg
PolitikaOVAKO IZGLEDA UJEDINJENA SRBIJA! Pogledajte najjače scene sa jučerašnjeg veličanstvenog skupa u Beogradu: Najveća trobojka u istoriji i MORE LJUDI (FOTO/VIDEO)
komob.jpg