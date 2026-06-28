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Vučić je prethodno na aerodromu u Batajnici pregledao najnovije naoružanje, među kojima su novi višecevni raketni bacači "Vampir" i izraelski dronovi samoubice "Lanius X", koje ćemo uskoro proizvoditi u Srbiji.

Nakon uvodne reči, Vučić je izdao dozvolu da počne vežba, i izdat je signal "Udar".

Foto: Screenshot RTS

Prvo su dejstvovali sistemi "Pasars" po vazdušnom cilju, a zatim su sa "Pancirima" topovima otvorili vatru i po ciljevima na zemlji.

Foto: Screenshot RTS

Nakon toga, naleteo je MiG-29 koji je gađao ciljeve, da bi zatim drugi aparat izbacio bombu od čak 500 kilograma na objekat koji predstavlja neprijateljski bunker.

Foto: Screenshot RTS

Uzleteli su i helikopteri Mi-35, koje su dejstvovale po ciljevima na zemlji, što je propraćeno aplauzima. Zatim su nastupili "Orlovi", koji su bacili fugasne bombe na ciljeve.

Foto: Screenshot RTS