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Najava moguće predsedničke kandidature otvorila je i pitanja koja prevazilaze dnevnu politiku - od odnosa prema aktuelnoj vlasti do jednog od najvažnijih državnih i nacionalnih tema. Fokus je stavljen na Kosovo, granicu između formalnog nepriznavanja i stvarnog prisustva institucija na terenu, kao i na pitanje da li Srbija danas vodi politiku očuvanja suvereniteta ili upravljanja postojećim stanjem.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Branislav Lečić - glumac i Vojislav Šešelj -predsednik Srpske radikalne stranke.

Rodoljublje i "kulturna velika Srbija" kao ključ političkog identiteta

Branislav Lečić je istakao da je ključni odgovor na to pitanje rodoljublje, naglašavajući da bez njega država postaje podložna spoljnim uticajima i gubi sposobnost samostalnog odlučivanja, kako je naveo.

- Jednostavna reč: rodoljublje. Rod, to je srpski narod, bez obzira gde, a ti kad ga voliš, znači ljubiš sopstveni narod, onda naročito čuvaš državu, jer je država kolevka u kojoj se može desiti demokratija i bilo koja politička ambicija. Znači, bez tog rodoljublja, mi ćemo uvek biti instrument u rukama drugog. Očuvanje samostalnosti i veze sa srpskim narodom van granica Srbije je neophodno - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Lečić je poručio da je ranije pravio greške, ali da smatra da je važno očuvati sopstveni kulturni i nacionalni identitet i veze sa Srbima van Srbije, uz naglasak na samostalniji pristup tim pitanjima.

- Bio sam koristan idiot. Više se nikad neće ponoviti, ne samo meni, nego ne treba nikome da se ponovi. Mi moramo da budemo samosvojni, da svoj duboki kulturološki obrazac, koji je naravno odmah i politički, štitimo. Mi moramo da štitimo Srbe izvan Srbije i da ne zaboravimo tu vezu, jer je ona deo našeg identiteta. Ja sam za kulturnu veliku Srbiju - istakao je.

Vojislav Šešelj je, kako je naveo, opisao susret sa novinarima tokom putovanja i okolnosti u kojima je davao izjave za medije.

- Znate, ja često kritikujem aktuelnu vlast i kada se sa nečim ne slažem, to i kažem javno. Ipak, u određenim situacijama ih podržim, posebno kada su, po mom mišljenju, ključni državni interesi u pitanju. Kada su počele takozvane "blokaderske revolucije", ja sam to vrlo brzo razumeo i jasno se odredio kao neko ko se tome protivi. Za mene tu nije bilo dileme - ne bih želeo da dođe do promene vlasti po svaku cenu, ako bi alternativa bila lošija - kaže on.

Vojislav Šešelj Foto: Kurir Televizija

- Ono što smatram problemom jeste da se često zaboravlja kako su se određeni istorijski procesi odvijali posle 2000. godine. Tu postoje različita tumačenja i različiti politički stavovi, ali je činjenica da su to bile duboke i kontroverzne odluke koje su podelile javnost. Ja sam uvek otvoreno iznosio svoj stav, i uvek sam smatrao da je važno da se o tim stvarima govori direktno, bez zadrške, jer su posledice tih odluka i danas predmet političkih i društvenih rasprava u Srbiji - zaključio je Šešelj.

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