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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će reforme u Srbiji biti nastavljene i dodao da nije siguran da će se evroposlanik Andreas Šider mnogo radovati nakon izbora u našoj zemlji.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše Šiderovu izjavu da pozdravlja neočekivanu ostavku predsednika Srbije, ali da u Srbiji reforme tek slede, istakao da je Šider obavešten samo o jednom delu rečenice sa jučerašnjeg skupa, kao i da je "bilo teško" da se napiše da je juče održan impresivan skup uprkos visokoj temperaturi.

- Kod nas vlada demokratija, kod nas su pošteni ljudi na vlasti, za razliku od gospodina Šidera, tako da nisam siguran da će baš mnogo da se raduje kad se izbori završe. Neko ga je obavestio o samo delu rečenice, pošto im je bilo teško da napišu impresivan i neverovatan skup na 40 stepeni, pa su onda uzeli samo taj deo - rekao je predsednik Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, gde je prisustvovao prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije.

Dodao je da je siguran da će reforme u Srbiji da se nastave, kao i da vlast u Srbiji radi sve ono što Šider nikada nije radio niti uspeo u svojoj zemlji.

- Siguran sam da će reforme da se nastave. Sve ono što gospodin Šider nije radio u svojoj zemlji i nikada nije uspeo, sve to mi radimo i nastavićemo da radimo, uspećemo i da rastemo mnogo brže i poslušaćemo taj njegov savet. Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, radostan, i verujem da će biti posebno obradovan kada bude sagledao izborne rezultate - rekao je Vučić.

Istakao je da Šider nije njegov politički protivnik, već je čovek koji mrzi Srbiju i srpski narod.

- Nije to neki moj protivnik, to je čovek koji mrzi Srbiju, čovek koji traži da Kosovo mora da bude priznato kao nezavisno, čovek koji nas je osudio kao genocidan narod, itd. Samo da to ljudi u Srbiji znaju, da nije reč o nekom plemenitom gospodinu, već o čoveku koji mrzi ovaj narod i ovu zemlju - rekao je predsednik Srbije.