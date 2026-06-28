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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je u subotu sa velikog narodnog skupa "Srbija, jedna porodica", održanog u Beogradu, pet ključnih poruka koje će definisati budući politički i ekonomski pravac Srbije, saglasni su sagovornici Kurira.

U trenucima sve izraženijih prititisaka, predsednik Vučić je stavio akcenat na preko potrebno jedinstvo i sabornost, kao jedini bedem odbrane stabilnosti. Paralelno sa očuvanjem suvereniteta, najavljena je borba za dalje jačanje Srbije, a direktna podrška građanima ogleda se kroz obećano povećanje penzija i pojačanu brigu za najugroženije slojeve društva. Konačno, navode sagovornici Kurira, politički prostor uzdrman je Vučićevom najavom ostavke koju će, kako je rekao, podneti za nekoliko nedelja.

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Nebojša Obrknežev, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost, komentarisao je skup ''Srbija, jedna porodica'' i istakao važnost poruka koje su poslate građanima Srbije.

On se osvrnuo na najavu ostavke predsednika za nekoliko nedelja, zatim povećanje penzija našim najstarijim građanima, imenovanje liste pod kojom će Srpska napredna stranka izaći na izbore, kao i na fokus na naše najugroženije građane.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Glavne poruke sa skupa na kom se predsednik Aleksandar Vučić obratio građanima bile su: zajedništvo i sabornost. I kada nas unutrašnji i spoljni faktori ujedinjenim snagama udaraju kako bi oslabili Srbiju, samo nas sloga spašava. Suprotna strana je sama sebe definisala kao suprotnu, dok je drugu stranu nazvala ''Ćaci''. Oni će izbore koje su toliko silno želeli, dočekati, ali, narod je do sada shvatio njihove laži i da pokušavaju da prodaju maglu. Narod želi sigurnu budućnost i sigurne korake koje vode ka stabilnoj Srbiji. Predsednik je do sada mnogo učinio na poboljšanju životnog standarda, da naši nasjtariji sugrađani imaju veće penzije, što njima dosta znači. Ono što je posebno važno je što će pažnja biti više usmerena na najugroženiji soj našeg društva, da žive bolje i sigurnije - govori za Kurir Obrknežev.

1/11 Vidi galeriju Zastava skup 27. jun Foto: Petar Aleksić

Govoreći o boljem položaju najugroženijih, Obrknežev ističe da je Vučić do sada pokazivao kroz svoju borbu za svoj narod koliko mu je stalo time što se trudio da obiđe što više domaćinstava i pomogne im.

- Predsednik je obilazio sve okruge naše zemlje i pre i u toku kampanje, a i posle. Dakle, to je jedan kontinuitet. Upravo zato što želi da čuje njihove probleme sa kojima se suočavaju i želeći da se pronađe najbolje rešenje za kritične situacije u kojima se mnogi nalaze, smišljena je ideja glasačkih kutija u koje će ubacivati listiće sa željama koje će zaokruživati. To pokazuje njegovu neposrednost prema narodu. Ono što bih posebno naglasio je i detalj sa skupa kada se predsednik poklonio građanima koji su prevalili put da dođu, da ga vide i podrže u njegovoj borbi za jaku i stabilnu Srbiju. Time je pokazao jasnu poruku, da je on sluga svom narodu, a klanja se svetinji - svojoj jedinoj državi Srbiji kojoj verno služi, kako je i sam rekao. Ta slika vam govori sve - ocenjuje Obrknežev.

Realna slika Politički analitičar Srđan Barac za Kurir je ocenio da je veliki skup koji je okupio građane iz cele zemlje, ali i regiona u svakom pogledu pokazao jednu realnu sliku Srbije, jer su ljudi došli da podrže politiku predsednika kome veruju, ali i da mu preko glasačkih listića iznesu svoje probleme i želje za još jaču Srbiju.

Srđan Barac Foto: Kurir TV

- Mislim da brojka kao brojka nije važna, to sam govorio i za skupove drugih. Važno je ono što vidite. Mi smo ovde videli jednu dobru energiju, jednu lepu atmosferu. Uvideli smo da nema problema, nema nikakvog negativnog apostrofiranja, ili usmeravanja, što je kod blokadera bilo dominantno - rekao je Barac.

Kako je istakao, to su činjenice, a poruka ujedinjenja odjeknula je sa platoa Narodne skupštine.

1/16 Vidi galeriju Vučić na skupu ispred Narodne skupštine Foto: Marko Karović

- Na skupu blokadera bilo je ''ja sam protiv'', a na skupu 27. juna je bilo ''ja sam za''. Ta poruka je ujedno i najvažnija za koju smo i pretpostavili da će biti i to se provlačilo i kroz najavu ovog skupa - jedinstvo i ujedinjena Srbija. Da se zaborave ove podele i da se izađe sa konkretnim politikama, jer nije uspeh Vučićeve vlasti za sve ovo vreme jedan put, jedna bolnica, autoput, već sveukupni utisak koliko je Srbija uznapredovala. Možemo da izdvojimo mnogo parametara, ali utisak je da se osećate bolje, da ste ponosni što imate suverenitet, što država ima integritet, a onda što predsednik radi na tome da Srbi u regionu budu cenjeni, da budu ujedinjeni i to smo i čuli. Juče su se okupili ljudi iz celog regiona, ali on radi i na tome da svi u okviru Srbije, bez obzira koliko se delili, bude ujedinjena.

Brojke pokazuju napredak

Barac je za Kurir naglasio da idemo ispred mnogih drugih zemalja koje su članice evrozone, počev od zaduženosti, ali i nezaposlenosti.

- Mi imamo zaduženost na 44 odsto, značajno ispod Mastrihta, dok je cela evrozona zadužena blizu 100 odsto. 2012. godine nezaposlenost je bila preko 25 odsto, sad je na 8 odsto. Od tad do sad, naš ukupni BDP je porastao preko 150 odsto. Poređenja radi, Hrvatska je na oko 100 odsto. Tada je razlika između nas i Hrvatske bila preko 28 odsto, sad je manja od 5 odsto ukupnog BDP-a. To su sve parametri o kojima možemo da govorimo.

On je istakao da je sveopšti utisak sa skupa taj da zemlja napreduje i da je bitno da građani znaju da Srbija ima sluha za njihove probleme.

- Prvi kvartal je bio na 84 odsto, a Hrvatska nekih pedesetak odsto. To su sve ekonomski parametri - rekordna 2024. godina sa 5,2 milijarde direktnih stranih investicija, više nego sve države koje nas okružuju zajedno. To sve možemo da izdvojimo, ali to je manje važno od sveukupnog utiska. Utisak je da Srbija napreduje, da je neko sluša. Pazite i na taj detalj - ponovo se predsednik obratio onima u okviru same stranke, same vlasti, koji ne slušaju građane, koji ne slušaju ni njega. Sve ove ekonomske parametre, pokazatelje neko mora da prati. Privreda koja raste i ono što on dogovara kad ode u Kinu, Rusiju, Ameriku, Brisel ili na Davos, neko mora da isprati u Srbiji. Mora to privreda da prati. Mora da prate i subvencije, mora to sve da se isprati. To su parametri koje vi ne možete da sakrijete - zaključuje Srđan Barac.