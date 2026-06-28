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- Velika nam je čast što ste odlučili da posetite našu porodicu - rekao je domaćin, a domaćica je kazala da joj "idu suze" zbog ove časti.

I meni kada vidim ovakvu porodicu, poručio je predsednik Vučić.

Foto: screenshot pink tv

- Moramo da vidimo kako da se pobrinemo za ljude ovde. Kada čujete ove rotacije najjače, ovo je Ivica, i mogu ja sto puta da ponovim, uvek će isto da bude - rekao je Vučić nakon što je u pola reči prekinut rotacijama sa automobila.

Foto: screenshot pink tv

Predsednik je potom ušao u dom Veljkovića, i nastavio je razgovor sa domaćinima.

- Mnogo mi je drago što sam kod vas - rekao je predsednik, i pozvao najmlađu članicu porodice Milicu da sedne kod njega.

U razgovoru sa lokalnim funkcionerima, Vučić se interesovao kakvo je stanje u lokalnim rudnicima, koliko ima zaposlenih i kakvo je stanje budžeta.

Foto: screenshot pink tv

- Dakle, plata 1000 evra, imaš petoro dece. Roditelji pomažu... Trudili smo se da otvorimo na nekoliko mesta investicije, da žene mogu da dodaju na kuću, tražimo strateškog partnera za Jumko - rekao je predsednik u razgovoru sa domaćinom.

Vučić je sa predsednikom opštine nastavio da razgovara o ulaganjima u taj kraj, i poručio je:

- Sedite razgovarajte, da ne ulazimo u nešto što je bacanje para u bunar. Ovde nije bogat narod, ali su dobri domaćini - blago Srbije.

Foto: screenshot pink tv

Potom je zamolio novinare da ga ostave nasamo sa porodicom kako bi uručio poklone i razgovarao sa njima.

Ministar Zlatibor Lončar je izvestio predsednika da će od sada mobilna ambulanta biti u ovom selu, i da će moći da urade ultrazvuk, EKG, preglede srca.

- Zašto je meni ovo bilo najvažnije? Kada smo bili u selu Sastavak nedaleko od Knjaževca, prišla je jedna divna starija gospođa, i onda su mi ljudi rekli da ne mogu da idu u Knjaževac, i da im je daleko. Tražio sam da se kupe mobilne ambulante, imamo ih 10, stiže još 15, stizaće i dalje. Tri su Beograd, Kragujevac, Niš, dalje, Negotin, Krupanj, Loznica, Blace, Aranđelovac... Ne mogu sve da zapamtim, sam sam kriv, u svakom slučaju, naš cilj je da obezbedimo za svaku opštinu, ako budemo imali lekare, i onda da idemo po selima. Ovo je najvažnije, ovako ćemo da sačuvamo živote, to je borba za ljude. Danas su pregledali 25 osoba, to je preventiva gde se na vreme otkrivaju problemi - istakao je predsednik Vučić.

U razgovoru sa meštanima predsednik se interesovao da li se neko pregledao.

Foto: screenshot pink tv

- Napravićemo sada da bude svake dve nedelje, pa ćemo da vidimo dalje - kazao je on.

Na insistiranje meštana da država pomogne Daliboru Nikoliću, koji je povređen u strujnom udaru i potrebno mu je 50.000 evra za lečenje u Turskoj, predsednik je odmah reagovao:

- Nemojte dalje da me pitate, računajte da je rešeno. Rešite ovo, ako bude trebalo daćemo donaciju iz stranke, ako to naš sistem ne može. Računajte da je rešeno. Hvala vam na tome što ste brinuli o drugim ljudima - rekao je on.

Predsednik je saslušao svakog meštanina, obećavši da će se sa osnivačem lokalnog muzeja čuti kako bi rešio probleme, ali je ispunio i želju jednoj baki koja je želela da se slika.

Foto: screenshot pink tv

Sada sam srećan kada sam video kako ova ambulanta izgleda, kazao je on, i ističe da će morati da traži nove izazove.

- Videćemo da nabavimo jedno 45 odjednom, samo da vidimo lekari koji mogu da rade, divni ljudi, pogledajte, nasmejani i vedri - istakao je on.

O programu koji će predstaviti sutra u 18 sati, predsednik kaže da nije u pitanju program samo za najstarije.