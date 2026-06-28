Slušaj vest

Današnjem centralnom obeležavanju Vidovdana, slave Srpskog pokreta obnove u Užicu, prisustvovali su narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

Među gostima bili su funkcioneri Srpske napredne stranke Danijela Vasiljević, predsednica Skupštine grada Užica, kao i članovi Gradskog veća Vladimir Sinđelić i Srđan Nedeljković, te predsednik Okružnog odbora Novog DSS-a Branko Đurić, kao i predstavnici užičkog SPS-a.

Narodni poslanici Čotrić i Jugović pozvali su u svom obraćanju članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove da "zajedno s političkim partnerima iz Srpske napredne stranke, rade na očuvanju stabilnosti naše države".

- Neprestani ataci na predsednika Vučića pokazuju da je zemlja ugrožena i da razni centri moći koji imaju za cilj destabilizaciju Srbije ne miruju. Zato, još jednom pozivamo sve odgovorne ljude, sve građane, na ovaj veliki praznik stradanja, naročito članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove, da čuvaju mir kao nešto najvrednije što jedno društvo može imati u ovim teškim i burnim vremenima - poručili su narodni poslanici.