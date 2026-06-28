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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da još mnogo toga mora da radi u Vojsci Srbije i da se ona još snaži, kao i da polako ulazimo u velike promene u vojsci.

Vučić je, na poligonu Pasuljanske livade, gde je održan prikaz gađanja iz sredstava i sistema ratne tehnike Vojske Srbije, rekao da će još još jača vežba biti u septembru na Pešteru.

- Videli smo i tu igru dronova, neki promaše, neki pogode. 'Komarci' su bolje gađali nego prošli put na Pešteru, rekao bih. Ovaj 'lanijus', mogli ste da vidite kako uđe u prostoriju i može da juri cilj, čak i da se odbija o ogradu i opet nastavlja da juri. To će biti veliko pojačanje za Vojsku Srbije - istakao je Vučić.

Dodao je da su prikazani se i "vihori" I "gavranovi", koji su u potpunosti ušli u serijsku proizvodnju.

- Videli ste i besposadna vozila 'Miloš Mali', videli smo nove fugasne granate - rekao je Vučić.

Istakao je da još mnogo mora da se radi i snaži Vojska Srbije.

- Još mnogo toga moramo da radimo, još mnogo da snažimo, ali se vidi da polako ulazimo u velike promene u našoj vojsci. Uskoro ćemo imati i posebne jedinice koje će valjda biti pri bataljonima i pri brigadama regularne vojske, gde ćemo imati verovatno i više žena i više mladih ljudi, i onih koji ne moraju da budu fizički naročito sposobni, ali koji su obučeni za upravljanje dronovima ili besposadnim vozilima - naveo je Vučić.

Dodao je da su ljudi mogli da vide kako besposadna vozila "Miloš mali" izvlače i ranjenike sa terena.

Vučić je još jednom čestitao svim pripadnicima Vojske Srbije na prikazu i dodao da će u septembru biti prikaz i na Pešteru.

- Imaćemo značajno jaču vežbu, mogli ste danas da vidite i naš modularni 'oganj', a mogli ste da vidite i 'vampir' koji su potpuno novi, od pre 10 dana su u posedu Vojske Srbije, tako da mislim da su ljudi koji su mogli da vide zadovoljni, nismo nameštali ništa, zato niste videli dejstvo HQ-17, zato smo poneki cilj promašili - rekao je Vučić.

Dodao je da su prikazani i IK dronovi, koji su, kako je naveo, posebno važni za protivpešadijsko dejstvo, kada nije velika udaljenost.