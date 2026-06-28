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- Kosovski zavet za mene nije samo sećanje na prošlost. On je opomena da sloboda, čast i jedinstvo nemaju cenu i da narod koji zaboravi svoje korene ne može sigurnim korakom da ide u budućnost - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona je danas, pred spomenikom knezu Lazaru Hrebeljanoviću, najavila da ćemo naredne godine podići prvi spomenik Milošu Obiliću u centralnoj Srbiji.

- Podižemo ga u čast svim srpskim vitezovima i kao trajni zavet budućim pokolenjima da se hrabrost, vernost i ljubav prema otadžbini nikada ne zaborave. Verujem da nas upravo Vidovdan uči najvažnijoj lekciji – da samo složna i ujedinjena Srbija može da pobeđuje. Kada je Srbija jaka, svi smo jači. Kada je Srbija složna, niko ne može da je podeli - istakla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski je dodala da Kosovski zavet treba da nam bude putokaz, a jedinstvo najveća snaga.