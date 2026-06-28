Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u manastir Ravanica.
Politika
UŽIVO VUČIĆ SE POKLONIO MOŠTIMA KNEZA LAZARA: Predsednik u manastiru Ravanica
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Vučić je jutros obišao prikaz naoružanja na aerodromu u Batajnici, potom je na Pasuljanskim livadama gledao dejstvo najnovijeg srpskog oružja, a zatim je posetio porodicu Veljković i obišao mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku.
Predsednik se po dolasku u ovu veliku svetinju poklonio moštima Kneza Lazara, a potom je razgovarao sa meštanima.
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