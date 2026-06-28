Slušaj vest

Vučić je jutros obišao prikaz naoružanja na aerodromu u Batajnici, potom je na Pasuljanskim livadama gledao dejstvo najnovijeg srpskog oružja, a zatim je posetio porodicu Veljković i obišao mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku.

Predsednik se po dolasku u ovu veliku svetinju poklonio moštima Kneza Lazara, a potom je razgovarao sa meštanima.

Ne propustitePolitikaBAKA TRAŽILA OD VUČIĆA NOVAC ZA LEČENJE TEŠKO POVREĐENOG MLADIĆA: Vučić odmah odgovorio - REŠENO JE TO, ako treba stranka će dati donaciju
dalibor.jpg
PolitikaSPEKTAKL I NEVIĐENI PRIKAZ MOĆI NA PEŠTERU U SEPTEMBRU! Vučić najavio istorijske promene u našoj armiji i serijsku proizvodnju novog oružja! (FOTO)
Screenshot 2026-06-28 121520.png
PolitikaOVO JE NAJVAŽNIJE, OVAKO SE ČUVAJU ŽIVOTI - TO JE BORBA ZA LJUDE! Vučić obišao mobilnu ambulantu u Senjskom Rudniku i posetio porodicu Veljković
Screenshot 2026-06-28 142214.jpg
Politika"NIJE TO NEKI MOJ PROTIVNIK, TO JE ČOVEK KOJI MRZI SRBIJU" Vučić odgovorio Šideru: Nisam siguran da će baš mnogo da se raduje kad se izbori završe
Screenshot 2026-06-28 110453.png