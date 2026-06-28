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Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas na Gazimestanu više osoba nakon parastosa služenog povodom Vidovdana. Po izlasku iz kompleksa, pripadnici Kurtijeve policije su izdvojili pojedine osobe i zatvorile ih u manji montažni objekat, javlja reporter Kosovo onlajna.

Iz mase je izdvojen i otac sa detetom, a među privedenima je i nekoliko devojaka. Specijalne snage su jednu osobu uhapsile, nakon što su ga policajci propustili da prođe.

hapšenje Srba na Gazimestanu Foto: Kosovoonline

Privedene su zatim prebacili u marice i policijske automobile i odveli ih u policijsku stanicu.

Policajci su na albanskom jeziku ostalim okupljenima govorili da požure sa napuštanjem kompleksa.

Inače, jake snage specijalnih jedinica tzv. Kosovske policije nalaze se na ulazu u kompleks.

Tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu nije bilo srpskih zastava, ni simbola, a pevane su pesme "Oj, Kosovo, Kosovo",  "Crven cvete", "Vidovdan"...

Policija je, inače, na ulazu u kompleks pre parastora pretresala vernike i delila im dokument sa obaveštenjem da neće tolerisati isticanje simbola koji podstiču etničku i versku mržnju.

Kurir Politika/Kosovoonline 

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