TEROR PRIŠTINE I NA VIDOVDAN! Kurtijeva policija privela više osoba posle parastosa na Gazimestanu (FOTO/VIDEO)
Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas na Gazimestanu više osoba nakon parastosa služenog povodom Vidovdana. Po izlasku iz kompleksa, pripadnici Kurtijeve policije su izdvojili pojedine osobe i zatvorile ih u manji montažni objekat, javlja reporter Kosovo onlajna.
Iz mase je izdvojen i otac sa detetom, a među privedenima je i nekoliko devojaka. Specijalne snage su jednu osobu uhapsile, nakon što su ga policajci propustili da prođe.
Privedene su zatim prebacili u marice i policijske automobile i odveli ih u policijsku stanicu.
Policajci su na albanskom jeziku ostalim okupljenima govorili da požure sa napuštanjem kompleksa.
Inače, jake snage specijalnih jedinica tzv. Kosovske policije nalaze se na ulazu u kompleks.
Tokom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu nije bilo srpskih zastava, ni simbola, a pevane su pesme "Oj, Kosovo, Kosovo", "Crven cvete", "Vidovdan"...
Policija je, inače, na ulazu u kompleks pre parastora pretresala vernike i delila im dokument sa obaveštenjem da neće tolerisati isticanje simbola koji podstiču etničku i versku mržnju.
Kurir Politika/Kosovoonline