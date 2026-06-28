ANA BRNABIĆ ODJAVILA EVROPOSLANIKA ŠIDERA: "Ko i šta vam daje pravo da bilo šta zahtevate od Srbije? Beži bre"!
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić žestoko je na društvenoj mreži "X" odgovorila Andreasu Šideru povodom njegove objave kojom on podržava blokadere i meša se u unutrašnja pitanja Srbije!
Naime, evroposlanik Šider je na Iksu objavio da "pozdravlja Vučićevu neočekivanu ostavku, ali da zahteva zahtevam masovne reforme"
- Da se konačno čuju glasovi mnogih mladih ljudi u Srbiji, koji su već neko vreme izašli na ulice i zahtevaju promenu pravca za zemlju. Promenu pravca, izlazak iz korupcije i autoritarne silazne spirale. Vreme je za novi početak za Srbiju, čak i ako to zahteva masovne reforme i fer i slobodne izbore. Ako to uspe, ni put ka EU neće ostati blokiran - napisao je Šrider.
Brnabićeva mu je na to odgovorila kratko i oštro:
- Koga briga šta vi očekujete i ko i šta vam daje pravo da bilo šta zahtevate od Srbije? Beži bre - napisala je predsednica Skupštine.
Ranije danas, podsetimo, i predsednik Vučić je prokomentarisao Šiderovu objavu i rekao da "Srbija radi sve ono što Andreas Šider nije uspeo u svojoj zemlji". Vučić je dodao je Šider čovek koji mrzi Srbiju i srpski narod.
- Verujem da neće biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni - rekao je predsednik Vučić.
Kurir Politika