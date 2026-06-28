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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić žestoko je na društvenoj mreži "X" odgovorila Andreasu Šideru povodom njegove objave kojom on podržava blokadere i meša se u unutrašnja pitanja Srbije!

Naime, evroposlanik Šider je na Iksu objavio da "pozdravlja Vučićevu neočekivanu ostavku, ali da zahteva zahtevam masovne reforme"

- Da se konačno čuju glasovi mnogih mladih ljudi u Srbiji, koji su već neko vreme izašli na ulice i zahtevaju promenu pravca za zemlju. Promenu pravca, izlazak iz korupcije i autoritarne silazne spirale. Vreme je za novi početak za Srbiju, čak i ako to zahteva masovne reforme i fer i slobodne izbore. Ako to uspe, ni put ka EU neće ostati blokiran - napisao je Šrider.

Brnabićeva mu je na to odgovorila kratko i oštro:

- Koga briga šta vi očekujete i ko i šta vam daje pravo da bilo šta zahtevate od Srbije? Beži bre - napisala je predsednica Skupštine.

Ranije danas, podsetimo, i predsednik Vučić je prokomentarisao Šiderovu objavu i rekao da "Srbija radi sve ono što Andreas Šider nije uspeo u svojoj zemlji". Vučić je dodao je Šider čovek koji mrzi Srbiju i srpski narod.

- Verujem da neće biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni - rekao je predsednik Vučić.