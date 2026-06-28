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Juče je u Beogradu održan veliki skup "Srbija jedna porodica", a prema podacima policije, na skupu je u piku bilo oko 207.000 ljudi.

Korteo skup 27. jun Foto: Kurir

Međutim, nešto kasnije Arhiv javnih skupova krenuo je u akciju lažiranja podataka.

Tako su objavili na mrežama isečak mape, uz tvrdnju da je u Beogradu u 18.55 bilo - 32.500 ljudi.

Na ovu objavu reagovala je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kojoj je nova laž Arhiva bila povod samo da se našali.

- Ja sam izbrojala 342 ljudi na našem skupu i 6 robota. Vidim u Kraljevu danas već 168 hiljada, a još nije ni počeo. Mislim, da pomognem Arhivu javnih skupova, da se ne muče, napisala je Brnabić.

Jasno je da se isti obrazac ponavlja. Umanjivanje jučerašnjeg skupa zarad lažne slike o grandioznom skupu blokadera. Građani mogu sami da procene šta je stvarnost, bez obzira na pokušaje da se ona predstavi drugačije. 

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