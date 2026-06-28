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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prezentaciji sistema mobilnih ambulanti, u Senjskom Rudniku.

- Za mene nema važnijeg zadatka od borbe za zdravlje ljudi. Zato razvijamo sistem mobilnih ambulanti, kako bismo zdravstvenu zaštitu približili svakom čoveku, posebno onima koji žive u udaljenim i teško dostupnim krajevima naše zemlje.

Kada smo bili u jednom selu kod Knjaževca, prišla mi je jedna starija gospođa i rekla da joj je odlazak kod lekara težak jer je dom zdravlja daleko. Tada sam doneo odluku da nabavimo mobilne ambulante.

Ovo je borba za ljude. Ne postoji ništa važnije od ovoga. Ovde se produžavaju životi. Za to se borimo! - naveo je predsednik.

Podsetimo, predsednik je u navedenom mestu imao i priliku da poseti porodicu Veljković, o čemu više možete pročitati u našem tekst klikom OVDE.

Kurir.rs