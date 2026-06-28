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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je posetio manastir Ravanica.

"Ravanica je mnogo više od manastira. Ona je mesto koje vekovima čuva našu veru, identitet i sećanje na one koji su Srbiju gradili i branili", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

"Naša je obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. Samo narod koji poštuje svoju istoriju, svoju tradiciju i svoje svetinje može sa sigurnošću da gradi svoju budućnost", dodao je Vučić.

Predsednik Srbije se u Ravanici poklonio moštima Kneza Lazara, a potom razgovarao sa meštanima.

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