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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević pozvao je danas međunarodnu zajednicu da pod hitno reaguje na kontinuirano ugnjetavanje srpskog naroda od strane režima u Prištini, nakon što je na Gazimestanu, po završetku parastosa kosovskim junacima, privedeno najmanje 10 Srba.

Vučević je u objavi na Instagramu najoštrije osudio “teror koji je Kurtijeva takozvana kosovska policija sprovodila nad Srbima kod spomen-obeležja na Gazimestanu, ne dozvoljavajući im da mirno i dostojanstveno obeleže veliki praznik Vidovdan”.

Istakao je da posebno uznemirava činjenica da je među maltretiranim i privedenim bilo i dece srpske nacionalnosti.

Režim u Prištini je, prema njegovim rečima, još jednom pokazao da ne poštuje verska i građanska prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da mu je jedini cilj da onemogući ostanak i opstanak srpskog naroda na svojim vekovnim ognjištima.

“Mi nikada nećemo odustati od demokratske i političke borbe za mir, istinu, pravdu i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Vidovdan je dan kada se sve vidi - ko je vera, a ko nevera”, naveo je Vučević.

Pripadnici tzv. kosovske policije danas su na Gazimestanu priveli više osoba, po završetku parastosa Kosovskim junacima. Pripadnici tzv. kosovske policije su nakon parastosa zatvorili metalna vrata na ulazu u spomen kompleks, odakle su iz mase izdvojili više osoba koje su u policijskom voziku odveli sa Gazimestana.

Parastos Kosovskim junacima održan je na Vidovdan, dan kad se odigrao Boj na Kosovu.

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