"ISTINA JE! SVE SE VIDI NA VIDOVDAN" Ana Brnabić: Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve! Ljudi sve videli, sve znaju
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom blokaderskog skupa u Kraljevu.
Ana Brnabić je, govoreći o blokaderima koji su svoj skup nazvali "Sve se vidi na Vidovdan", otkrila da ih je u Kraljevu trenutno samo 1.400! Poredeći sa velikim narodnim jučerašnjim skupom u Beogradu, gde je prema proceni MUP Srbije prisustvovalo 207.000 ljudi, predsednica Skupštine kaže:
"Istina je. Sve se vidi na Vidovdan. Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve - 1.400 blokadera je tamo. Ili, kad to broji Arhiv javnih skupova, 240 hiljada. Ljudi sve videli, sve znaju. Poštuju i vole svog predsednika Aleksandra Vučića".
Ona dodaje da ljudi poštuju i vole trud i borbu.
"Blokaderi prodavali mržnju, podele i mačku u džaku više od 18 meseci. I onda je Vidovdan pokazao sve. Ujedinjena Srbija! Srećan Vidovdan svima!", poručuje Ana Brnabić.