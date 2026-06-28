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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom blokaderskog skupa u Kraljevu.

Ana Brnabić je, govoreći o blokaderima koji su svoj skup nazvali "Sve se vidi na Vidovdan", otkrila da ih je u Kraljevu trenutno samo 1.400! Poredeći sa velikim narodnim jučerašnjim skupom u Beogradu, gde je prema proceni MUP Srbije prisustvovalo 207.000 ljudi, predsednica Skupštine kaže: 

"Istina je. Sve se vidi na Vidovdan. Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve - 1.400 blokadera je tamo. Ili, kad to broji Arhiv javnih skupova, 240 hiljada. Ljudi sve videli, sve znaju. Poštuju i vole svog predsednika Aleksandra Vučića".

Ona dodaje da ljudi poštuju i vole trud i borbu.

"Blokaderi prodavali mržnju, podele i mačku u džaku više od 18 meseci. I onda je Vidovdan pokazao sve. Ujedinjena Srbija! Srećan Vidovdan svima!", poručuje Ana Brnabić.

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