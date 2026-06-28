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Na društvenim mrežama izbio je novi rat među blokaderima nakon što je postalo jasno da im je skup u Kraljevu potpuno propao.

"Ovo u Kraljevu je jedna bruka, bruketina!"

Ovo je na mreži X napisala blokaderka Ksenija, da bi se onda uključili i drugi blokaderi.

"Znao sam da će tako da bude," dodao je jedan blokader.

"Ma jasno je bilo još u januaru 2025" dodala je Ksenija.

Među njima javili su se i oni koji tvrde da je ovaj skup loša kopija jučerašnjeg ispred Narodne skupštine.

- Jesam li vam rekao juče da će studenti da kopiraju Vučića? Dečiji program od 11h, pa kosovarenje od 18h. A sad pogledajte broj ljudi juče i danas. Da li razumete da studenti ne mogu da pobede Vučića i da ih je on nadigrao i iskoristio za obračun sa opozicijom? Mora sve iznova!