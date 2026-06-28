"OVO U KRALJEVU JE JEDNA BRUKA, BRUKETINA" Totalni fijasko u režiji blokadera: Nije ih se skupila ni šaka jada, pa se žestoko sukobili među sobom (FOTO)
Na društvenim mrežama izbio je novi rat među blokaderima nakon što je postalo jasno da im je skup u Kraljevu potpuno propao.
"Ovo u Kraljevu je jedna bruka, bruketina!"
Ovo je na mreži X napisala blokaderka Ksenija, da bi se onda uključili i drugi blokaderi.
"Znao sam da će tako da bude," dodao je jedan blokader.
"Ma jasno je bilo još u januaru 2025" dodala je Ksenija.
Među njima javili su se i oni koji tvrde da je ovaj skup loša kopija jučerašnjeg ispred Narodne skupštine.
- Jesam li vam rekao juče da će studenti da kopiraju Vučića? Dečiji program od 11h, pa kosovarenje od 18h. A sad pogledajte broj ljudi juče i danas. Da li razumete da studenti ne mogu da pobede Vučića i da ih je on nadigrao i iskoristio za obračun sa opozicijom? Mora sve iznova!
Maleni trg u centru grada nisu uspeli ni do pola da popune, a većina blokadera je napustila skup i otišla u kafane.