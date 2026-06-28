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Velimir Velja Ilić, srpski političar i nekadašnji ministar, snimljen je danas na blokaderskom protestu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu. 

Ilić je prisustvovao okupljanju zajedno sa ostalim članovima protesta, čime je pokazao da podržava blokadere i nasilje koje građani Srbije trpe više od godinu dana. 

Čini se da je i Velja Ilić postao "student". 

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Foto: Ustupljena fotografija

Podsetimo, kamere N1 televiziju su danas snimile da se na skupu u Kraljevu okupio veoma mali broj učesnika.

Oglasila se i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je otkrila da je na skupu tek 1.400 blokadera. 

- Istina je. Sve se vidi na Vidovdan. Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve — 1.400 blokadera je tamo. Ili, kad to broji Arhiv javnih skupova, 240 hiljada. Ljudi sve videli, sve znaju. Poštuju i vole svog predsednika Aleksandra Vučića - navela je. 

Ona dodaje da ljudi poštuju i vole trud i borbu.

- Blokaderi prodavali mržnju, podele i mačku u džaku više od 18 meseci. I onda je Vidovdan pokazao sve. Ujedinjena Srbija! Srećan Vidovdan svima! - poručuje Ana Brnabić.

Kurir.rs

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