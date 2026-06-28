ZAISTA SE SVE VIDI NA VIDOVDAN! BLOKADERSKI SKUP U KRALJEVU NAČISTO PROPAO: Popunjena tek polovina malog trga u centru grada (VIDEO)
Na blokaderskom skupu u Kraljevu okupio se izuzetno mali broj ljudi, za razliku od jučerašnjeg skupa "Srbija, jedna porodica" u centru Beograda, kada se 207.000 ljudi iz svih krajeva Srbije okupio, kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku.
Naime, veoma mali broj ljudi okupio se na blokaderskom skupu u Kraljevu, čemu svedoče fotografije, kao i video snimci iz ovog grada.
Na fotografijama se vidi da je popunjena tek polovina malog trga u centru Kraljeva.
U galeriji ispod pogledajte koliko se blokadera okupilo u ovom trenutku:
Takođe, ispod možete videti fotografiju blokaderskog skupa snimljenu dronom.
Kako je glasio njihov moto "Sve se vidi na Vidovdan", upravo se to i pokazalo tačnim. Na ovom skupu se moglo videti koliku podršku uživaju među građanima.
Kurir.rs