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Opšti rat među blokaderima ne jenjava nakon činjenica da im je skup u Kraljevu doživeo totalni fijasko. 

Izgleda da je zona komfora njihova jača strana, pa su brže bolje sa trga u Kraljevu pobegli u obližnji kafić kako bi se osvežili i ispijali kafu. 

Pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi, ali ipak su i oni odlučili da spas od ekstremnih vrućina potraže u hladovini. 

Inače, Kraljevo je jedan od najtoplijih gradova u Srbiji danas. Tamo je najavljeno 36 stepeni mada je subjektivni osećaj da je i toplije. Nije ni čudo što su odustali brže nego što su došli jer ipak je uživanje u kafićima njihov prioritet, a svaka priča o nekakvoj borbi za bolje sutra pala je u vodu brže nego što su i sami očekivali.

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