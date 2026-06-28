Politika
BLOKADERSKI SKUP U KRALJEVU U DEBELOM HLADU Odustali od revolucije, pa otišli na osveženje! Skup odjavljen, trg prazan (VIDEO)
Slušaj vest
Opšti rat među blokaderima ne jenjava nakon činjenica da im je skup u Kraljevu doživeo totalni fijasko.
Izgleda da je zona komfora njihova jača strana, pa su brže bolje sa trga u Kraljevu pobegli u obližnji kafić kako bi se osvežili i ispijali kafu.
Pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi, ali ipak su i oni odlučili da spas od ekstremnih vrućina potraže u hladovini.
Inače, Kraljevo je jedan od najtoplijih gradova u Srbiji danas. Tamo je najavljeno 36 stepeni mada je subjektivni osećaj da je i toplije. Nije ni čudo što su odustali brže nego što su došli jer ipak je uživanje u kafićima njihov prioritet, a svaka priča o nekakvoj borbi za bolje sutra pala je u vodu brže nego što su i sami očekivali.
52 · Reaguj
2