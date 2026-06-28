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Skandal kakav se dugo nije video dogodio se na skupu blokadera u Kraljevu, kada je studentkinja koja se obratila okupljenima izgovorila reči koje su izazvale burne reakcije. Naime, ona je tehnički negirala postojanje države Srbije.

00:14 Blokaderski skandal u Kraljevu - negira postojanje Srbije Izvor: Kurir

"Vlasti takozvane Republike Srbije", izjavila je studentkinja na skupu.

Da blokaderi priynaju tzv. Kosovo nije nikakva novost, ali sada me]u njima imamo i jednu koja osporava dr\avu Srbiju i ne priynaje je.

Na kraju ostaje pitanje kakvu poruku šalju ovakvi nastupi i kome oni služe. Umesto efekta koji su želeli da postignu, doživeli su upravo suprotno, izazvali ogorčenje i osudu većinskog dela Srbije.