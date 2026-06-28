SKANDAL U KRALJEVU NA BLOKADERSKOM SKUPU Blokaderka našu državu nazvala "takozvanom Republikom Srbijom", sramnim rečima zgrozila sve! JEZIVO
Skandal kakav se dugo nije video dogodio se na skupu blokadera u Kraljevu, kada je studentkinja koja se obratila okupljenima izgovorila reči koje su izazvale burne reakcije. Naime, ona je tehnički negirala postojanje države Srbije.
"Vlasti takozvane Republike Srbije", izjavila je studentkinja na skupu.
Da blokaderi priynaju tzv. Kosovo nije nikakva novost, ali sada me]u njima imamo i jednu koja osporava dr\avu Srbiju i ne priynaje je.
Na kraju ostaje pitanje kakvu poruku šalju ovakvi nastupi i kome oni služe. Umesto efekta koji su želeli da postignu, doživeli su upravo suprotno, izazvali ogorčenje i osudu većinskog dela Srbije.
Podsetimo, na blokaderskom skupu u Kraljevu okupio se izuzetno mali broj ljudi, za razliku od jučerašnjeg skupa "Srbija, jedna porodica" u centru Beograda, kada se 207.000 ljudi iz svih krajeva Srbije okupio, kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku.