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Za razliku od jučerašnjeg skupa "Srbija, jedna porodica", u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici — gde se u centru Beograda skupilo 207.000 građana, blokaderski skup u Kraljevo je okupio znatno manje ljudi.

Naime, kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, blokaderi — sa sve njihovim liderom Đokićem — uspeli su da skupe tek 3.649 lica.

Dronom snimljena fotografija je nastala na Trgu srpskih ratnika, u Kraljevu.

blokaderi u Kraljevu Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, na fotografijama sa lica mesta se vidi da je tek polovina malog trga u centru Kraljeva popunjena.

U galeriji ispod pogledajte koliko se blokadera okupilo u ovom trenutku:

1/5 Vidi galeriju Propao skup blokadera u Kraljevu Foto: Privatna arhiva

Kako je glasio njihov moto "Sve se vidi na Vidovdan", upravo se to i pokazalo tačnim. Na ovom skupu se moglo videti koliku podršku uživaju među građanima.