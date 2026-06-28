EVO KOLIKO JE TAČNO BLOKADERA U KRALJEVU! Kao što su najavili - sve se I VIDI na Vidovdan: Pogledajte fotografije sa lica mesta (FOTO)
Za razliku od jučerašnjeg skupa "Srbija, jedna porodica", u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici — gde se u centru Beograda skupilo 207.000 građana, blokaderski skup u Kraljevo je okupio znatno manje ljudi.
Naime, kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, blokaderi — sa sve njihovim liderom Đokićem — uspeli su da skupe tek 3.649 lica.
Dronom snimljena fotografija je nastala na Trgu srpskih ratnika, u Kraljevu.
Kako je Kurir pisao, na fotografijama sa lica mesta se vidi da je tek polovina malog trga u centru Kraljeva popunjena.
U galeriji ispod pogledajte koliko se blokadera okupilo u ovom trenutku:
Kako je glasio njihov moto "Sve se vidi na Vidovdan", upravo se to i pokazalo tačnim. Na ovom skupu se moglo videti koliku podršku uživaju među građanima.
Kurir.rs