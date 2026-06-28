Slušaj vest

Za razliku od jučerašnjeg skupa "Srbija, jedna porodica", u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici — gde se u centru Beograda skupilo 207.000 građana, blokaderski skup u Kraljevo je okupio znatno manje ljudi.

Naime, kako se vidi na fotografiji sa lica mesta, blokaderi — sa sve njihovim liderom Đokićem — uspeli su da skupe tek 3.649 lica. 

Dronom snimljena fotografija je nastala na Trgu srpskih ratnika, u Kraljevu

blokaderi u Kraljevu
blokaderi u Kraljevu Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, na fotografijama sa lica mesta se vidi da je tek polovina malog trga u centru Kraljeva popunjena. 

U galeriji ispod pogledajte koliko se blokadera okupilo u ovom trenutku:

Propao skup blokadera u Kraljevu Foto: Privatna arhiva

Kako je glasio njihov moto "Sve se vidi na Vidovdan", upravo se to i pokazalo tačnim. Na ovom skupu se moglo videti koliku podršku uživaju među građanima.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaZAISTA SE SVE VIDI NA VIDOVDAN! BLOKADERSKI SKUP U KRALJEVU NAČISTO PROPAO: Popunjena tek polovina malog trga u centru grada (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-28 at 19.27.05 (2).jpeg
PolitikaI VELJA ILIĆ "STUDENT"?! Bivši ministar viđen na protestu u Kraljevu - pojavio se sa blokaderima (FOTO)
Screenshot 2026-06-28 193319.jpg
Politika"ISTINA JE! SVE SE VIDI NA VIDOVDAN" Ana Brnabić: Blokaderski skup u Kraljevu beleži istorijske brojeve! Ljudi sve videli, sve znaju
Ana Brnabić
PolitikaTOTALNI FIJASKO BLOKADERA ZABELEŽEN KAMERAMA N1: Na skupu u Kraljevu se OKUPILO 13 BLOKADERA (VIDEO)
Kraljevo skup