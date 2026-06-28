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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković oštro je prokomentarisao to što niko iz Brisela, Kvinte niti iz međunarodnih misija nije reagovao povodom privođenja više desetina Srba koji su danas bili na Gazimestanu na obeležavanju Vidovdana.

- Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na Kurtijevo brutalno nasilje nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo! - poručio je Petković.

On je objavio i video-snimak na kom se vidi kako tzv. kosovska policija interveniše na Gazimestanu, i gde je iz mase bio izdvojen i otac sa malim detetom.

Prema podacima koje je tzv. kosovska policija objavila, danas je privedeno 37 osoba radi saslušanja.

Kurir.rs/Kosovo Online

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