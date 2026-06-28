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Istina je surova - od 11 planiranih, popunjena su samo dva odeljenja novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, što je direktna posledica blokaderske kampanje.

"Čestitamo svima koji su mesecima tvrdili da je 'sve pod kontrolom'. Od 11 planiranih odeljenja, popunjena samo 2. Brojevi ne učestvuju u političkim kampanjama. Brojevi samo pokažu koliko je jedna škola uništena", napisano je u objavi "roditelja Jovinih gimnazijalaca".

Foto: Printscreen/X

Blokaderi su iskoristili školu za političke obračune i time oštetili decu i njihovo obrazovanje. Da stvar bude gora, prosvetni radnici iz ove škole, koji su podržavali blokade, otvoreno su udarili na sopstveni narod. Javnost je ostala u šoku nakon izjave profesorke ove gimnazije, Marije Vasić.

Ona je ljude koji su u redovima čekali da celivaju Pojas Presvete Bogorodice optužila da imaju "fetiš". Vasićeva se čak javno hvalila kako o tome šta uči đake na časovima.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove moći jeste fetišizacija... Njima je potpuno jasno da je to jedan od najprimitivnijih običaja - sramna je izjava Marije Vasić.