Slušaj vest

Profesor s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Miloš Bešić jedan od profesora koji je od početka podržavao proteste i blokade, bio je gost "Utiska nedelje" na blokaderskoj televiziji Nova S, kod Olje Bećković, gde je govorio o opoziciji, blokaderima kao i njihovoj trenutoj poziciji, ali i organizaciji.

- Problem sa opozicionim partijama je taj što u nemaloj meri, kod opozicionih lidera politika je njihov karijerni projekat. To je istina i niji ni na čiji račun. Taj svoj karijerni politički projekat su oni gradili godinu, dve, pet ili deset godina života i sada dolaze u jednu vrlo neprijatnu situaciju da sada tu palicu treba da predaju studentima i kažu mi podržavamo studente, završena priča - što se desiti neće, ja znam da neće, jer niko nije dovoljno politički naivan - rekao je Bešić.

Bećkovićeva se osvrnula na autorski tekst Bešića, koji je objavljen u nedeljniku "Radar" i podsetila ga da je izneo tezu da bi, u slučaju kombinacije studentskog pokreta i više opozicionih kolona, vladajuća koalicija (SNS, SPS i manjinski partneri) ipak mogla ostati najjača politička snaga.

- Da, taj scenario je vrlo moguć. Dakle, što je veći broj kolona opozicije na narednim izborima, to je veća verovatnoća, iliti manja verovatnoća da dođe do političkih promena - rekao je Bešić.