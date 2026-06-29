Slušaj vest

Naime, iako su blokaderi isticali da neće dozvoljavati političarima da drže govore na njihovim skupovima, ovaj put su prekršili pravilo.

- A pa svašta se moglo čuti danas u Kraljevu. Hahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahanananana! Vladaj bre još 200 godina - piše na aktivnom blokaderskom profilu "Šesti oktobar", na šta je odgovorio Goran Ješić:

- Inače govornica sa jučerašnjeg postkosovskog ciklusa okupljanja u Kraljevu me tužila za povredu časti pre par meseci. Pomešala zmajeve i tajkunske Miloševićeve banke pa idemo ubrzo na sud. Drago mi da je ipak osvanula na strani svetlosti Gondora u večnoj borbi protiv Saurona!

Potom je isplivao i snimak Jelene Pavlović sa protesta građana zaduženih u švajcarskim francima, gde se ova ex Nestorovićeva, sada samostalna poslanica, tražila je od prisutnih da aplaudiraju predsedniku Aleksandru Vučiću.

I "Consigliere" sa X-a je ukazao na urnebesnu situaciju - da je Biljana Stojković iz DS-a, koja je od starta stala na stranu blokadera, protest posmatrala sa usijanog asfalta u Kraljevu, dok je govor držala Nestorovićeva poslanica.