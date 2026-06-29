Politika
"OVO JE BORBA ZA LJUDE, NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE OD OVOGA" Predsednik Vučić pokazao kako se brine o svom narodu (VIDEO)
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- Tražio sam da se kupe ove mobilne ambulante i sad smo uzeli mobilne ambulante, 10 ih imamo, i naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo imali lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je razgovarao sa žiteljima Senjskog Rudnika, gde je i posetio porodicu Veljković.
- I onda da idemo po selima, jer ovo je najvažnije, ovim ćemo da sačuvamo živote ljudi. Ovo je borba za ljude, ne postoji ništa važnije od ovoga. Sem ono što možete za decu da uradite, od ovoga ne postoji ništa važnije. Ovim se produžavaju životi, poručio je predsednik Srbije.
Kurir.rs
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