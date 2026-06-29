- Tražio sam da se kupe ove mobilne ambulante i sad smo uzeli mobilne ambulante, 10 ih imamo, i naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo imali lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je razgovarao sa žiteljima Senjskog Rudnika, gde je i posetio porodicu Veljković.