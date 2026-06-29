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General Ratko Mladić, koji je već više od dve godine pod palijativnom negom u haškoj pritvorskoj bolnici, nešto je bolje, iako je njegovo zdravstveno stanje i dalje teško, a danas bi trebalo da ga pregleda neuropsohijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

On je rekao da je protekle sedmice sa svojim sinom bio u poseti generalu Mladiću i da mu izgleda malo bolje i stabilnije.

- Nešto je bolje nego što je bio, stabilizovao se u nekom smislu. Nema daljeg propadanja, što je za nas jako važno - naveo je Darko Mladić za Srnu, prenosi Alo

Darko Mladić, generalov sin Foto: Kurir Televizija

Napominje da je general i dalje nepokretan, vezan za postelju, ali da malo više govori. Darko Mladić je naveo da će generala danas pregledati srpski neuropsihijatar i da nakon toga očekuje izveštaj za nekoliko dana.

Kada je reč o produženom mandatu haškog Mehanizma, koji se završava sutra, Darko Mladić je rekao da treba da se vidi šta će se desiti i da se, kako je ocenio, verovatno vode razgovori o tome da li će ostati stari predsednik tog suda ili će biti izabrani novi.

Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, održanoj 12. juna, Srbija je zahtevala da se preostale rezidualne funkcije Mehanizma (kao što su arhiva i nadzor) hitno prenesu na nacionalni nivo, kao i da se srpskim državljanima omogući izdržavanje kazni u Srbiji.

Srbija je oštro kritikovala Mehanizam zbog potpunog ignorisanja teškog zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića i konstantnog odbijanja da se on pusti na lečenje.

Podsećamo da je predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana 14. maja 2026. godine odbila zahtev da se generalu Ratku Mladiću omogući lečenje u Srbiji. U obrazloženju odluke navedeno je da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno usled hroničnih oboljenja, ali da ne postoji akutno pogoršanje koje bi predstavljalo osnov za privremeno oslobađanje iz humanitarnih razloga.

General Mladić je 10. aprila pretrpeo prvi, a 2. maja drugi moždani udar, nakon čega je došlo do dodatnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Prema dostupnim informacijama, suočava se sa teškim neurološkim, kardiovaskularnim i nefrološkim zdravstvenim problemima.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu u više navrata odbio je zahteve da se Mladiću odobri privremeno puštanje na slobodu radi lečenja u Srbiji. On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.