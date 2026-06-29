KURTIJEVA POLICIJA ŠAMARALA I PONIŽAVALA PRIVEDENE SRBE NA GAZIMESTANU! Tražili da uzvikuju "Kosovo republika", urinirali na deo narodne nošnje...
Većina od 37 privedenih osoba nakon jučerašnjeg parastosa na Gazimestanu bila je fizički maltretirana i ponižavana od strane policije na licu mesta, a kasnije i u policijskoj stanici, piše portal Radio Kim.
- Privedeni su šamarani i udarani, upućivane su im uvrede i pretnje. Kako saznaje Radio KiM, od njih je traženo i da glasno uzvikuju "Kosovo republika". Policajci su urinirali na deo narodne nošnje jednog od privedenih - navedeno je za Radio KiM.
Jedan policajac se, kako im je rečeno, povredio udarajući nogom o sto prilikom pokušaja da šutne privedenog. Najmanje jedan privedeni ima vidljive telesne povrede.
- Do trenutka objavljivanja ove vesti niko od njih nije odgovorio na pitanja.
Podsetimo, nakon jučerašnjeg parastosa na Gazimestanu, prema navodima takozvane Kosovske policije, privedeno je 37 lica.
Oni su sinoć pušteni na slobodu, ali su im oduzeta dokumenta kao garancija da će se danas u 13.00 pojaviti pred sudijom za prekršaje u Prištini.
Kurir Politika/Radio Kim