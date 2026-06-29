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Većina od 37 privedenih osoba nakon jučerašnjeg parastosa na Gazimestanu bila je fizički maltretirana i ponižavana od strane policije na licu mesta, a kasnije i u policijskoj stanici, piše portal Radio Kim.

- Privedeni su šamarani i udarani, upućivane su im uvrede i pretnje. Kako saznaje Radio KiM, od njih je traženo i da glasno uzvikuju "Kosovo republika". Policajci su urinirali na deo narodne nošnje jednog od privedenih - navedeno je za Radio KiM.

Jedan policajac se, kako im je rečeno, povredio udarajući nogom o sto prilikom pokušaja da šutne privedenog. Najmanje jedan privedeni ima vidljive telesne povrede.

hapšenje Srba na Gazimestanu Foto: Kosovoonline

- Do trenutka objavljivanja ove vesti niko od njih nije odgovorio na pitanja.

Oni su sinoć pušteni na slobodu, ali su im oduzeta dokumenta kao garancija da će se danas u 13.00 pojaviti pred sudijom za prekršaje u Prištini.