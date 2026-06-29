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Na velikom narodnom skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu otvorena je, prema oceni organizatora i političkih aktera, nova faza u političkom životu Srbije, a predsednik Aleksandar Vučić uputio je poruke o jedinstvu, očuvanju mira i suvereniteta države, kao i o nastavku ekonomskih i socijalnih mera, uključujući najave o povećanju penzija i dodatnoj brizi za najugroženije kategorije stanovništva, uz političku izjavu koja je izazvala posebnu pažnju javnosti o mogućoj ostavci u narednim nedeljama.

Istovremeno, u fokusu javnosti našlo se i poređenje sa nedavno održanim skupom u Kraljevu, koji su organizovali tzv. blokaderi, a koji je, prema oceni dela javnosti i analitičara, pokazao slabiju mobilizaciju i drugačiji politički narativ, što je otvorilo dodatna pitanja o karakteru političke podrške i porukama koje dominiraju u javnom prostoru.

Kraljevo skup Foto: Printscreen X

O ovim temama za Kurir televiziju u emisiji "Redakcija" govorili su prof. dr Dejan Miletić Cenar za proučavanje globalizacije i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje.

Uloga omladine i studenata u razvoju Srbije

Prof. dr Dejan Miletić je istakao da je važno da se omladina usmerava ka obrazovanju, radu i ostanku u zemlji.

- Studenti su deo omladine, omladina je ključ uspeha Srbije, i mi na omladini moramo da radimo u smislu da je podržavamo, da stasava, da jača intelektualno, kapacitetima, da ostaje u Srbiji. To je ta poruka jedinstva koja je poslata od predsednika Vučića. Ono što je važno jeste da se ne pravi slika da su svi studenti u protestu, jer to jednostavno nije tačno, već je reč o različitim grupama mladih ljudi koji imaju različite stavove i uverenja - naveo je Dejan Miletić.

On je istakao da mladi kroz proces obrazovanja i društvenog angažovanja sazrevaju i uče kako funkcioniše sistem, ali i kako da pronađu svoje mesto u društvu.

prof. dr Dejan Miletić Cenar za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Mladi ljudi kroz vreme uče i sazrevaju, i to je prirodan proces. Najveći zadatak mladih je da uče kroz knjige, kroz fakultete, ali i kroz život, i da razumeju kako funkcioniše sistem i koje su njihove uloge u njemu. Bilo je različitih društvenih iskustava kroz koja sam i sam prolazio, i znam da se kroz to formira i politička i društvena svest. Važno je da se ne razvija negativna energija prema institucijama, jer to ne doprinosi razvoju države - dodao je Miletić.

Kako je zaključio, ključno je da svi segmenti omladine ostanu uključeni u društvene procese i da svojim delovanjem doprinose stabilnosti i razvoju Srbije.

Analiza političke situacije i izbora u Srbiji

Prof. dr Stevica Deđanski govorio je i o načinu političkog delovanja opozicionih grupacija, kao i o strategiji vlasti u kontekstu stabilnosti i izbornog legitimiteta.

- Nešto se stalno pokušava, drži se narativ da će neko po svaku cenu ostati na funkciji i da će se menjati čak i Ustav da bi se to omogućilo. Međutim, realnost je da su to sve političke konstrukcije koje se godinama ponavljaju. Ideja Aleksandra Vučića od ranije jeste da se vlast ne drži po svaku cenu, već da se odlazi kada za to dođe vreme, a ne kada to neko spolja ili politički protivnici nameću. Sve vreme se pokušava njegovo predstavljanje kao diktatora, iako on učestvuje u izborima i dolazi na vlast kroz izborne procese - naveo je Stevica Deđanski.

On je ocenio da deo političkih aktera u Srbiji, kako je rekao, ne nudi konkretan program već se oslanja na negativnu kampanju, što prema njegovim rečima ne donosi politički rezultat.

prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Foto: Kurir Televizija

- Koriste se loše političke tehnologije, zasnovane na emocijama i mržnji, umesto na programu i ponudi. Ideja je da se diskredituje protivnik, ali bez jasne alternative. Postoje i ekstremnije grupacije koje nemaju realan politički program, već se oslanjaju na narativ sukoba. Problem je što se ne nudi ništa konkretno građanima, već se stvara atmosfera tenzije, a to dugoročno ne donosi politički uspeh - dodao je Deđanski.

Govoreći o izbornom procesu, istakao je da očekuje da će politička scena ići ka izborima u više faza, uz ocenu da je važno razdvajanje izbornih ciklusa.

- Mislim da je važno da se izbori razdvoje, da se prvo održe republički izbori i da tu politička struktura oko Aleksandra Vučića ostvari stabilnu većinu. Time bi se razbio deo agresivnog političkog narativa, a zatim bi se ušlo u predsedničke izbore u relativno kratkom roku. To jeste kompleksan proces i organizaciono i politički, ali demokratija uvek ima svoju cenu i izbori su deo tog procesa - zaključio je Stevica Deđanski.

03:20 Uloga omladine i studenata u razvoju Srbije: "Studenti su deo omladine, omladina je ključ uspeha Srbije" rekao je Dejan Miletić Izvor: Kurir televizija

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