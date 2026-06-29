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Rat blokadera znatno se pojačao posle debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", na kome je jedan od govornika bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.

Zbog učešća Jelena Pavlović na skupu regovali su Radomir Lazović iz ZLF i Pavle Grbović, predsednik PSG, a zatim se oglasio i poznati blokaderski analitičar Naim Leo Beširi, koji je na Iksu oporučio studentima blokaderima:

- Ograda od Proglasa. Zagrljaj Nestorovićevim svedocima. To je trenutna situacija - poručio je on.

Ovim povodom, oglasio se i bivši narodni poslanik stranke "Zajedno" Đorđe Miketić, koji nije štedio na rečima i na Iksu o Jeleni Pavlović napisao sledeće:

Đorđe Miketi i Naim Leo Beširi Foto: Beta Miloš Miškov

- Nije samo odbila da sruše SNS u Beogradu i obezbedili najgorem gradonačelniku nov mandat za pljačku i razaranje grada, VEĆ: za masakr u Ribnikaru je kriv eksperiment sa veštačko inteligencijom ( i Gaša Knežević, Đinđićev ministar obrazovanja iz 2001.). Suđenje Miki Aleksiću za zlostavljanje studentkinja glume je pokušaj da se ponizi Srbija i njen narod. Ima još svašta (za ivermektin i vanzemaljce je nisu pitali) pa ko ima želudac za Pečat...

Jelena Pavlović je i dalje narodni poslanik, a nakon isključenja iz Nestorovićeve stranke, postala je samostalna poslanica u Skupštini Srbije.

A na blokaderskom skupu u Kraljevu, predstavljena je kao - advokat!

00:56 Jelena Pavlović - aplaudirala Vučiću danas drži govor blokaderima Izvor: Kurir