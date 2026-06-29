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U subotu na velikom narodnom skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je pet ključnih poruka koje, kako je istakao, definišu budući politički i ekonomski pravac zemlje. U fokusu obraćanja bilo je očuvanje jedinstva i sabornosti u uslovima pojačanih pritisaka, uz naglasak na stabilnost i suverenitet države, kao i najava ekonomskih mera koje uključuju povećanje penzija i dodatnu podršku najugroženijim građanima. Posebnu pažnju izazvala je i njegova najava da će u narednim nedeljama podneti ostavku.

Više o ovim temama, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Veljko M. Mijušković, ekonomista, Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT" i Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost.

- Prvih nekoliko godina vlasti Srpske napredne stranke bilo je posvećeno konsolidaciji javnih finansija i, uslovno rečeno, sprečavanju slobodnog pada ekonomskih aktivnosti koje su zatečene u momentu dolaska ove političke opcije na vlast. U narednom periodu, ključni razvoj zemlje bazirao se dominantno na stranim direktnim investicijama, ali i na jakim domaćim ulaganjima - rekao je Mijušković.

Veljko M. Mijušković, ekonomista Foto: Kurir Televizija

Novi pravac ekonomskog modela

Kako je naveo, ekonomski model se sve više prilagođava i oslanja na domaće resurse, uz širenje izvora investicija van dosadašnjih okvira, što je dodatno naglašeno nakon nedavne međunarodne posete.

- Danas, međutim, svedočimo svojevrsnoj modifikaciji i redefinisanju tog modela, pri čemu se dodatno apostrofira značaj domaće proizvodnje. To je posebno došlo do izražaja nakon posete Narodnoj Republici Kini. Sa jedne strane, reč je o privlačenju novih investicija koje ovog puta možda neće primarno dolaziti iz Evrope, već više sa kineske ili nekih trećih strana. Sa druge strane, fokus je na većem oslanjanju na domaće resurse, bilo da je reč o vodama ili drugim energentima i izvorima snabdevanja - kaže on.

Bakarec je istakao da se u prethodnom periodu radilo na pronalaženju pravnog modela koji bi omogućio povećanje najnižih penzija i jačanje podrške socijalno ugroženim građanima, bez otvaranja pravnih sporova i pitanja jednakog tretmana korisnika.

- Ako se građani sećaju, predsednik Vučić je još pre nekoliko nedelja, ali i u više navrata tokom prethodnih meseci, govorio da se traži zakonski model kako bi se povećale najniže penzije i unapredila podrška građanima koji primaju socijalna davanja, bez rizika da takve mere budu osporene pred institucijama. Glavni izazov bio je da se pronađe rešenje koje neće otvoriti pitanje jednakog tretmana svih korisnika i eventualnih pravnih prepreka - naveo je.

Narodni poslanik Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

- Mere se ne odnose samo na penzionere i socijalno ugrožene građane, već i na oblast zdravstvene zaštite. Predsednik Vučić je ranije najavljivao da će država preuzeti deo troškova za pojedine lekove koje najčešće koriste penzioneri i socijalno ugroženi građani. To bi, prema najavama, trebalo da omogući da lekove nabavljaju po nižim cenama, dok bi razliku u finansiranju pokrivala država - kaže on.

Poruka jedinstva i političke stabilnosti

Todorov je ocenio da je skup protekao mirno i da je poslao poruku jedinstva i stabilnosti, uz stav da u narednom periodu neće biti prostora za one koji ne podržavaju državni napredak i zajedničke ciljeve.

- Pa nisu padale glave, nije bilo smena vlada u tom smislu, niti promene ustava. Dobro je da se, uprkos istorijski turbulentnim Vidovdanima, danas može mirno okupljati bez incidenata i poslati poruka jedinstva. Skup je pokazao da u Srbiji u narednom periodu neće biti prostora za one koji ne veruju u napredak države i ne žele da doprinesu zajedničkim ciljevima - kaže.

Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Poruka je da Srbija treba da bude jedinstvena i da se ne deli po bilo kom osnovu. Dosta je podela koje su nas kroz istoriju vodile u razne vrste sukoba i razmimoilaženja. Ovo je bio skup koji šalje poruku jedinstvene Srbije, što je danas nasušno potrebno. U prethodnom periodu bilo je mnogo skupova i okupljanja, ali je sada važnije da se energija usmeri na rad i napredak, a ne na dalje podele - naveo je.

Dalje Borovčanin je zaključio da je važno što se ne menjaju Ustav i zakoni radi političkih mandata, već da se poštuju postojeća pravila i institucionalni okviri.

- Svakako je za podršku i pohvalu odluka da se ne menjaju Ustav i zakoni kako bi se otvarao prostor za produžavanje političkih mandata ili nova kandidovanja van postojećih pravila. Važno je da se zadrže postojeći institucionalni okviri i da se poštuje vremenski okvir predviđen za obavljanje funkcije - rekao je.

Bojan Borovčanin Foto: Kurir Televizija

- Poslata je poruka da se prevaziđu podele i da fokus ponovo bude na razvoju i stabilnosti zemlje. Bez obzira na to što danas govorimo o ekonomskom rastu, stabilnosti bruto domaćeg proizvoda i međunarodnoj poziciji Srbije, smatram da postoji prostor za još bolje rezultate - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Borovčanin.

02:18 NEMA VIŠE PODELA, A NI PRODUŽAVANJA MANDATA! Analitičari analizirali pet ključnih poruka sa skupa "Srbija, jedna porodica": "Država danas predstavlja nove mere" Izvor: Kurir televizija

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