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Aleksandar Vučić će se obratiti naciji tačno u 18:00 sati.

- Građani su snaga Srbije i oni su, time što su se pojavili, rekli da žele da Srbija raste i da se razvija. Žele da gradimo nove auto-puteve, nove bolnice i nove škole. Žele da nam rastu i penzije i plate. Mi ćemo predstaviti jedan ekonomski program za naše penzionere i za one koji su socijalno ugroženi. Pokazaćemo snagu i brigu prema ljudima. Tako da ne stajemo - rekao je Mali sinoć u emisiji "Hit tvit".

Siniša Mali Foto: Printskrin Pink TV

Mali je istakao da su građani u subotu mogli da vide drugačiju sliku Srbije, i da čuju drugačiju priču.

- Čuli ste ono što je važno za životni standard, za slobodarsku, nezavisnu i samostalnu Srbiju - rekao je Mali.

Šta je predsednik rekao o programu za poboljšanje standarda građana

Predsednik je juče, tokom obilaska Senjskog Rudnika, pomenuo i program koji će danas predstaviti.

- Nije u pitanju program samo za najstarije. Neka gledaju svi građani, biće mnogo dobrih stvari sutra - rekao je on.

Na velikom skupu u subotu Vučić je najavio da država radi za dobrobit svih građana, i potom posebno pomenuo najstarije.

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

- Zato vam obećavam, u ponedeljak ćete čuti novi plan, bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje - rekao je Vučić.

Predsednik je početkom juna govorio o paketu za najstarije, ističući da želi da bude siguran da svako u našoj zemlji može da priušti lek koji mu je potreban.

Jeftiniji lekovi i posebna briga za najsiromašnije

- Pripremamo jedan veliki paket... Verujem da će građani biti veoma zadovoljni. Nije u pitanju samo simbolična pomoć, paket gde će neko dobiti hiljadu ili dve dinara. Reč je o značajno većim iznosima koji će, verujem, u velikoj meri doprineti poboljšanju životnog standarda naših penzionera, ne samo kratkoročno već i dugoročno - istakao je tada Vučić.

On je tada otkrio i više detalja, i posebno je naglasio da će biti zadovoljni oni sa najnižim penzijama.

- Mi mislimo da ćemo da smislimo model da obradujemo gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Dakle, ne možemo da izbegnemo i da kažemo: Ajde da ne obradujemo one penzionere koji imaju visoke penzije. Ne smete to da radite. Ali je, naravno, naš cilj da pre svega obradujemo one koji imaju niže penzije ili ispod proseka penzija, ili oko proseka, da to bude nešto značajniji iznos - pojasnio je predsednik 8. juna.

Pričao je i o sniženju cena lekova i da veruje da će tu biti uspešno sprovedene mere, koje će građani osetiti.

Foto: Ilija Ilić

- Deo ćemo mi da preuzmemo. Ne želimo da uđemo u nestašicu leka, bilo kojeg. Da nam se to ne bi dogodilo, mi moramo da preuzmemo subvencionisanje dela grupe lekova. Da li ćemo mi to generički da posmatramo ili po proizvođačima, to još stručnjaci se lome, zato sam rekao i zato još ne mogu o svemu da govorim. Ali ono što im je najvažnije za one koji idu na dijalizu, za one koji su kardiovaskularni bolesnici, dakle dijabetičari i tako dalje, dakle za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove - rekao je Vučić.

Predsednik je tada istakao da nisu penzioneri jedina kategorija na koju će se odnositi mere, i pomenuo je vredne ljude koji rade u Centrima za socijalni rad.

- Tamo nama rade veoma vredni ljudi, dobri ljudi, ali ih je malo nedovoljno širom Srbije. I sad, mnogo tih aktivnosti, ne njihovom krivicom, već našom krivicom, ali i nedovoljnim primanjima koje imaju ti ljudi, jer smo u nekoliko navrata preskakali povećanje primanja za te ljude i nezasluženo su potcenjeni u sistemu države, a da ne govorimo o ljudima, primaocima socijalne, socijalne zaštite, dakle, koji imaju nedovoljna primanja. I takođe, ne možemo mi da obećavamo kule i gradove našim veteranima, našim borcima, ali možemo da ih iznenadimo nekada dobrim stvarima, da ukoliko je moguće i finansijski pokažemo to poštovanje - pojasnio je predsednik.

On je naglasio da će država da gleda da prema svim tim ugroženim grupama pokaže brigu.