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- Ja sam mnogo srećan što mogu vas da vidim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić Veljkovićima iz Senjskog Rudnika, porodici sa petoro dece, koji su ga domaćinski dočekali u svom domu.

- I meni od radosti kad vidim ovako divnu porodicu, našu srpsku..., odgovorio je Vučić na reči domaćina i glave porodice koji je rekao da mu idu suze jer je dočekao tu čast da njega i njegovu porodicu poseti predsednik Srbije.

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Foto: Instagram Printscreen

- Moram da vam kažem da nam je velika čast što ste odlučili da posetite našu porodicu, kazao je domaćin Vučiću.

 Veljkovići, koji u slozi odgajaju svoje petoro dece, skromni su, ali radni i vredni. 

- Nije bogat narod, a vidiš, čim su dobili malko normalniju platu, ljudi su okrečili sve i unutra i napolju, uredili kuću, dobri domaćini, petoro dece... Blago Srbije, rekao je predsednik poslavši snažnu poruku: Svi smo jedna porodica - Srbija!

Podsetimo, predsednik je obišao porodicu Veljković iz Senjskog Rudnika i tom prilikom poručio: 

- Nema lepšeg prizora od dečjeg osmeha i jedne lepe, brojne porodice. Petoro dece u jednom domu najveće je bogatstvo i blago Srbije. Upravo zbog ovakve dece i ovakvih porodica vredi raditi i boriti se svakoga dana.

- Naša je obaveza da budemo uz svaku porodicu, da pomognemo kada je to potrebno i da stvaramo uslove da naša deca imaju sigurnu i lepšu budućnost u svojoj zemlji. Zbog njih vredi svaki trud i svaki napor, rekao je Vučić.

 Kurir.rs

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