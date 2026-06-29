Ona ne samo da nije znala da je sastanak održan, nego nije umela ni da kaže da li je ZLF uopšte bio i pozvan na njega.

- Ne, pa mislim ja nemam informaciju, mislim kako da vam kažem, ne znam ni da li smo pozvani, ni ko, mislim prosto to sam isto videla u medijima kao i vi... Mislim ja svakako ne bih ni bila osoba koja bi bila na tom sastanku... Pa ne, ja stvarno nemam informaciju ni da li smo bili pozvani, da li je bio upućen poziv ili ne - pravdala" se ona, odgovarajući na pitanja Danice Vučenić koja je prethodno u programu rekla da je informacija o sastanku opozicije objavljena u Danasu.