NOVE PUKOTINE U REDOVIMA BLOKADERA: Opoziciona poslanica iz ZLF Jelena Jerinić podnela ostavku u Skupštini! (FOTO)
Nove podele i raskoli među blokadersko - opozicionim strankama ne jenjavaju, a to potvrđuju i odlasci sa funkcija na mesta narodnih poslanika i članova partije.
To je sada potvrdio odlazak narodne poslanice iz Zeleno - levog fronta, Jelene Jerinić. Naime, ona je predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić podnela pismenu ostavku na funkciju narodne poslanice.
- U skladu sa članom 132. Zakona o izboru narodnih poslanika podnosim ostavku na funkciju narodne poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srbije - navedeno je u izjavi.
Podsećamo, ranije je Jelena Jerinić, gostujući u emsiji na blokaderskoj N1, ostala zatečena pred kamerama činjenicom da je Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića u svojim prostorijama održao sastanak opozicije.
Ona ne samo da nije znala da je sastanak održan, nego nije umela ni da kaže da li je ZLF uopšte bio i pozvan na njega.
- Ne, pa mislim ja nemam informaciju, mislim kako da vam kažem, ne znam ni da li smo pozvani, ni ko, mislim prosto to sam isto videla u medijima kao i vi... Mislim ja svakako ne bih ni bila osoba koja bi bila na tom sastanku... Pa ne, ja stvarno nemam informaciju ni da li smo bili pozvani, da li je bio upućen poziv ili ne - pravdala" se ona, odgovarajući na pitanja Danice Vučenić koja je prethodno u programu rekla da je informacija o sastanku opozicije objavljena u Danasu.
Kurir Politika