Politika
SUTRA VAŽAN SASTANAK NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić razgovara sa ministrom omladine UAE
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al Nejadijem.
Kako je saopštila danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, predsednik Vučić sastaće se u utorak, 30. juna sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al Nejadijem.
Sastanak je planiran u 09.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
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