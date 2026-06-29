"UJEDINJENA SRBIJA JE USLOV OPSTANKA" Ministarka Đurđević Stamenkovski: Kad god smo bili podeljeni, unapred smo bili poraženi, a ujedinjeni smo POBEĐIVALI!
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je jedinstvo ključ opstanka Srbije, navodeći da su kroz istoriju podele donosile poraze, dok je zajedništvo vodilo ka pobedama.
- Mi smo juče obeležavali Vidovdan, i niko se nije zapitao da li bi Lazar možda imao drugačiji ishod prilika da je Srbija tada bila u potpunosti ujedinjena. Znači, to je suština: nama je uvek bila potrebna ujedinjena Srbija. Iako ni taj Kosovski boj nije izgubljen, tako? Naravno da nije, ali nismo imali snage da se posle njega oporavimo zato što smo bili malobrojniji, zato što smo bili već razjedinjeni i rascepkani. Da smo možda tada bili jedinstveni, drugačiji bi ishod bio, dugoročno - navela je ministarka i dodala:
- Ne samo tada — svaki put, kad god smo bili ujedinjeni, mi smo se vraćali kući sa pobedom. Kad god smo bili podeljeni, mi smo već unapred bili poraženi. Zato je ujedinjena Srbija mnogo više od političke opcije i naziva liste — ona je platforma za opstanak Srbije u 21. veku.
Kurir.rs