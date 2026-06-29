- Mi smo juče obeležavali Vidovdan, i niko se nije zapitao da li bi Lazar možda imao drugačiji ishod prilika da je Srbija tada bila u potpunosti ujedinjena. Znači, to je suština: nama je uvek bila potrebna ujedinjena Srbija. Iako ni taj Kosovski boj nije izgubljen, tako? Naravno da nije, ali nismo imali snage da se posle njega oporavimo zato što smo bili malobrojniji, zato što smo bili već razjedinjeni i rascepkani. Da smo možda tada bili jedinstveni, drugačiji bi ishod bio, dugoročno - navela je ministarka i dodala: