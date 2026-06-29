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Kako je istakao, ako stopa rasta bude prešla 3 odsto, omogućiće značajan rast plata i penzija.

- Videćete i sami, posebno onima koji su slabijeg imovnog i ekonomskog stanja i našim penzionerima. Verujem da će mnogo da znači. I rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla 3 odsto, omogućiće pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, iako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za 1 odsto i ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi.

Foto: Marko Karović

"Biće značajno povećanje plata i penzija"

- Zato neću izaći u javnost sa tačnom brojkom, ali će svakako biti značajno povećanje i plata i penzija. Ja želim da kažem da od 2020. do 2026. godine realan rast penzija, odnosno nominalni rast penzija, je 117,1 odsto, a realan rast penzija je 45,3 odsto. Dakle, kada uračunate inflaciju, kada sve drugo uračunate, realno su penzije u poslednjih šest godina porasle za 45,3 odsto - rekao je predsednik.

1/20 Vidi galeriju Novi paket mera Foto: Printscreen/Pink, Video plus

Pomoć penzionerima

Predsednik se prvo osvrnuo na pomoć penzionerima. Kako je istakao, u Srbiji ima ukupno 1.663.000 penzionera.

- Podaci veoma precizni: 377,2 miliona evra. Da se ne zbunite, imate ovu kategoriju penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije 31.092 dinara. Ko su ti penzioneri? To su poljoprivredni penzioneri gde vam je minimalna penzija 24.000, i to su samostalne delatnosti, i oni koji nemaju kumulativno ispunjene uslove najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti.

- Dakle, za te ljude, a tih ljudi imamo, mislim, oko 495.000 čak, koji žive svakako veoma teško. 459.000, eto, permutovao sam cifre, 459.000 ih imamo. Ta lica dobiće 35.000 dinara jednokratnu uplatu, dakle značajno više od svoje penzije. Neki će dobiti gotovo 1,5 penziju, a neki će dobiti svakako 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 dobiti kao jednokratno davanje, kao podršku, besplatnu podršku i pomoć države u narednom periodu. Verujemo da ćemo time da osnažimo najsiromašnije penzionere, najsiromašnije ljude u ovoj zemlji, posebno domaćinstva, samačka takozvana, ali i tamo gde i dalje ljudi žive u paru ili sa drugim članovima porodice, da možemo da pomognemo njihovom socijalnom blagostanju i, rekao bih, neuporedivo lakšem i boljem životu.

Foto: Printscreen/Pink

- Ovo je, dakle, nešto više od 13. penzije, 13,2 ili 13,3, rekli bismo. Penzije će primiti ovi koji su najsiromašniji i koji imaju najniže penzije. Uveren sam da će ovo naići na ogromno odobravanje ne samo tih lica, ne samo tih ljudi, već i svih drugih ljudi koji dobro razumeju kako ti ljudi teško žive.

- Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju od 30 i veću od 31.092 dinara do 56.851 dinar. Njih ima 548.060, dakle, ugrubo računajući, nešto preko milion, milion i devet hiljada penzionera u ove prve dve grupe imamo. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle, njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20. 000 dinara - rekao je.

Podsetimo, predsednik Srbije je ranije najavio pripremu velikog paketa mera za penzionere, kao i nove mere.

"Pripremamo jedan veliki paket i verujem da će građani biti veoma zadovoljni", rekao je ranije Vučić. Kako je naglasio, neće biti reč o simboličnoj pomoći.