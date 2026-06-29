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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas najnoviji paket mera koji će dobiti građani.

Kako je istakao primaoci socijalne pomoći, a njih je ukupno 148.658 građana, dobiće 25.000 dinara.

- Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji i njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom - saopštio je Vučić.

Foto: Printscreen/Pink

Foto: Printscreen/Pink

- Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.000, 4.929. I imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobiće, kao najsiromašniji i onaj socijalno najugroženiji sloj, 25.000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao koji su primaoci boračkog dodatka, dobiće dodatnih 10.000 dinara.