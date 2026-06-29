VUČIĆ NAJAVIO PAKET MERA PRIMAOCIMA SOCIJALNE POMOĆI Porodice koje primaju dečiji dodatak dobiće po detetu 25.000 dinara! Ono što država obeća, to i ispuni
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas najnoviji paket mera koji će dobiti građani.
Kako je istakao primaoci socijalne pomoći, a njih je ukupno 148.658 građana, dobiće 25.000 dinara.
- Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji i njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom - saopštio je Vučić.
- Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.000, 4.929. I imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobiće, kao najsiromašniji i onaj socijalno najugroženiji sloj, 25.000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao koji su primaoci boračkog dodatka, dobiće dodatnih 10.000 dinara.
- Mislim da je ovo jedan veliki, izuzetno značajan paket za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, posebno zbog njihove pripreme za jesen i zimu i verujem da će im doći u pravom trenutku. Ljudi na taj novac već mogu da računaju, jer ono što sam ja govorio i ono što država Srbija obeća, nikada ne kasni nijednog jedinog dana - istakao je Vučić.