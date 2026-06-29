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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će građani koji koriste redovnu terapiju narednih godinu dana moći da kupuju lekove po nižim cenama, u okviru novog paketa mera za unapređenje životnog standarda.

- Iznenadićete se i siguran sam da ćete, dragi građani Srbije, biti mnogo srećni. Dakle, ovo se odnosi na ljude od 25-30 godina starosti, ponajviše, naravno, se odnosi na penzionere. Za sve koji primaju redovne terapije, ovo je bukvalno spas. Šta ovo znači? Ovo nam je mera vremenski ograničena na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra. Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi, ja bih rekao s pravom, ma koliko se neko na mene ljutio, nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliko god hoće, neće da prihvate generičke lekove. Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte. E, zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbija, sada ćete da vidite kako - rekao je predsednik koji je doneo grupu lekova čija će cena biti snižena.

1/10 Vidi galeriju Nove mere za smanjenje cena lekova Foto: Kurir

- Vi imate lekove koji koštaju po 5.000-6.000 dinara, sada će da koštaju po 2.000 dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4.000 dinara. To mu je kao da je dobio za penziju povećanje od 8.000 dinara. Ovo vam je za dijabetes, glukofaž. On je 283 dinara danas. Posle naših mera čekaće vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Dalje, Plavix. On je antikoagulant, košta 302 dinara, koštaće 60 dinara. Lorista. Lorista je, ako se ne varam, za pritisak,. 176 dinara je, koštaće 50 dinara. Diaprel, 265 dinara, koštaće 102 dinara u prodavnici. Klindamicin. To je antibiotik. 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin. 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, koštaće 92 dinara samo. Saflutan. To je veoma važno, kapi za oči glaukom. 635 dinara je koštao, koštaće 181 dinar samo u apoteci. Nolpaza. To je protiv želudačne kiseline. Hteli smo da prikažemo različite lekove iz različitih oblasti. Bio je 195 dinara, biće 97 dinara. Pulmikort. Pumpica za astmu. Koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav 2X. Antibiotik. 260 dinara. 71 dinar će od sada da košta. Nebilet plus 5. hipertenzija takođe. 269 dinara je koštao. 73, 70. E sad, ono što je važno da ovde objasnim o čemu se radi. Mi ovde suštinski smanjujemo za po 10 do 50, 10 do 40% učešće, odnosno smanjenje doplata koju građani plaćaju za lekove - rekao je Vučić i nastavio: