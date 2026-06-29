DETALJAN SPISAK LEKOVA ČIJE ĆE CENE BITI DRASTIČNO NIŽE: Vučić najavio pojeftinjenje, na recept stižu i nove terapije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će građani koji koriste redovnu terapiju narednih godinu dana moći da kupuju lekove po nižim cenama, u okviru novog paketa mera za unapređenje životnog standarda.
- Iznenadićete se i siguran sam da ćete, dragi građani Srbije, biti mnogo srećni. Dakle, ovo se odnosi na ljude od 25-30 godina starosti, ponajviše, naravno, se odnosi na penzionere. Za sve koji primaju redovne terapije, ovo je bukvalno spas. Šta ovo znači? Ovo nam je mera vremenski ograničena na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra. Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi, ja bih rekao s pravom, ma koliko se neko na mene ljutio, nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliko god hoće, neće da prihvate generičke lekove. Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte. E, zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbija, sada ćete da vidite kako - rekao je predsednik koji je doneo grupu lekova čija će cena biti snižena.
- Vi imate lekove koji koštaju po 5.000-6.000 dinara, sada će da koštaju po 2.000 dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4.000 dinara. To mu je kao da je dobio za penziju povećanje od 8.000 dinara. Ovo vam je za dijabetes, glukofaž. On je 283 dinara danas. Posle naših mera čekaće vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Dalje, Plavix. On je antikoagulant, košta 302 dinara, koštaće 60 dinara. Lorista. Lorista je, ako se ne varam, za pritisak,. 176 dinara je, koštaće 50 dinara. Diaprel, 265 dinara, koštaće 102 dinara u prodavnici. Klindamicin. To je antibiotik. 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin. 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, koštaće 92 dinara samo. Saflutan. To je veoma važno, kapi za oči glaukom. 635 dinara je koštao, koštaće 181 dinar samo u apoteci. Nolpaza. To je protiv želudačne kiseline. Hteli smo da prikažemo različite lekove iz različitih oblasti. Bio je 195 dinara, biće 97 dinara. Pulmikort. Pumpica za astmu. Koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav 2X. Antibiotik. 260 dinara. 71 dinar će od sada da košta. Nebilet plus 5. hipertenzija takođe. 269 dinara je koštao. 73, 70. E sad, ono što je važno da ovde objasnim o čemu se radi. Mi ovde suštinski smanjujemo za po 10 do 50, 10 do 40% učešće, odnosno smanjenje doplata koju građani plaćaju za lekove - rekao je Vučić i nastavio:
- Dakle, za sve lekove će imati doplatu od 10% do 50%, a ne od 10% do 90% kao što je bio slučaj ranije. Ova mera utiče, oni su napisali, oko 2,5 miliona građana, mi mislimo da utiče na čak 3 miliona građana, i jer mi preuzimamo plaćanje dela doplate. Ono što imamo kao trajnu meru koja nije samo godišnja. Imaćemo nove lekove koji idu na takozvano učešće, koji idu na takozvani recept. Dakle, nove lekove koje ubacujemo, koje će građani moći mnogo jeftinije, oni to znaju, koji uzimaju terapiju, koji kupuju lekove znaju šta to znači, dakle, koji će moći, gde država preuzima deo troškova, to su lekovi na recept, to je nova oralna antikoagulantna terapija, da prevedem na srpski jezik za zgrušavanje krvi, ako sam ja to dobro preveo, za zgrušavanje krvi, i drugo je lekovi slabosti srca ili kako ovde piše za srčanu insuficijenciju. Izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali da plaćaju veoma visoku cenu građani, i to vam znači sada o trošku države, sa sniženjem će vam biti. Recimo, lekovi za srčanu insuficijenciju, za srčane slabosti, bili su između 2.500 i 4.500 dinara, sad će biti između 1.650 i 1.800 dinara. Lekovi za zgrušavanje krvi, protiv zgrušavanja krvi, bili su od 1.700 do 6.000 dinara, sad će biti najskuplji 1.100 dinara, a od 750 dinara. Ogromne uštede.Ogromne uštede za neke od najvažnijih lekova za naše građane. I ovo je trajna mera. Ovo je mera od sad pa zauvek. Nikada ih više nećemo skidati sa recepata. Mislim da je to strašno, strašno važno i ta trajna mera će nas na ovih 80 miliona evra dodatno koštati oko 33-34 miliona evra.