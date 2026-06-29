- Želim da vam kažem povodom slučaja Dalibora Nikolića . Reč je o čoveku 36 godina starom, imao je nesreću tokom seče drveta na visini, kada je grana pala na dalekovod, i tom prilikom ga je udarila struja na visini od 8 metara. Dijagnoza je paraplegija, oduzetost donjih ekstremiteta. Sve vreme smo pružali svu vrstu pomoći, dakle od Ortopedije Urgentnog centra KC Srbije, do Opšte bolnice u Ćupriji, Specijalne bolnice za rehabilitaciju Rusanda, do lečenja fizikalnom terapijom u Opštoj bolnici Ćuprija. Preduzimamo i dalje sve te stvari. Oni su zatražili od nas, poslali su pismo, zdravstvene ustanove iz Turske sa predračunom oko 45.000 evra. Mi mislimo da je to samo početak i da će koštati 100.000. Pri tome, naši lekari nisu sigurni u rezultat, ali ćemo, zbog toga što je mladić izrazio veliku nadu da će to da pomogne, mi svakako izaći i sve te troškove preuzeti i platiti. Dobiće i penziju i tuđu negu i pomoć. Dakle, samo želim da vam kažem da tako, na takav način transparentno radimo - rekao je predsednik Srbije.

- Vi imate lekove koji koštaju po 5.000-6.000 dinara, sada će da koštaju po 2.000 dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12.000 dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4.000 dinara. To mu je kao da je dobio za penziju povećanje od 8.000 dinara. Ovo vam je za dijabetes, glukofaž. On je 283 dinara danas. Posle naših mera čekaće vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Dalje, Plavix. On je antikoagulant, košta 302 dinara, koštaće 60 dinara. Lorista. Lorista je, ako se ne varam, za pritisak,. 176 dinara je, koštaće 50 dinara. Diaprel, 265 dinara, koštaće 102 dinara u prodavnici. Klindamicin. To je antibiotik. 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin. 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, koštaće 92 dinara samo. Saflutan. To je veoma važno, kapi za oči glaukom. 635 dinara je koštao, koštaće 181 dinar samo u apoteci. Nolpaza. To je protiv želudačne kiseline. Hteli smo da prikažemo različite lekove iz različitih oblasti. Bio je 195 dinara, biće 97 dinara. Pulmikort. Pumpica za astmu. Koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav 2X. Antibiotik. 260 dinara. 71 dinar će od sada da košta. Nebilet plus 5. hipertenzija takođe. 269 dinara je koštao. 73, 70. E sad, ono što je važno da ovde objasnim o čemu se radi. Mi ovde suštinski smanjujemo za po 10 do 50, 10 do 40% učešće, odnosno smanjenje doplata koju građani plaćaju za lekove.