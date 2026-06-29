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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će građani koji koriste redovnu terapiju narednih godinu dana moći da kupuju lekove po nižim cenama, u okviru novog paketa mera za unapređenje životnog standarda.

Kako je predsednik istakao, država radi na ovome jer je život i zdravlje građana najpreče i najvažnije.

1/10 Vidi galeriju Nove mere za smanjenje cena lekova Foto: Kurir

"Potpisali smo posebne ugovore za 4 leka"

- Kupili smo od kompanije AstraZeneca, u aprilu 2021. smo potpisali posebne ugovore za 10 novih bolesti. To su četiri leka: Enhertu, Imfinzi, Lynparza i Imjudo. Obezbeđen je time pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji, to su indikacije koje podrazumevaju bolesti od raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva, kao i raka jajnika. Novina su rak jajnika i ove gastrointestinalne bolesti, koliko sam ja razumeo. To je potpuno novo, a ojačavamo prisustvo najsnažnijim inovativnim lekovima, ono što smo i ranije imali: rak dojke, rak pluća itd. To smo platili mnogo i želim da vas obavestimo da se na listi lekova RFZO, gde ćemo da snosimo troškove, nalazi se i lek koji se često koristi za srčanu insuficijenciju, lek Forxiga plaćali najmanje 2.500 dinara, sada ćete ga plaćati najviše 1.650 dinara, zahvaljujući i razumevanju kompanija koje proizvode i ovim principom doplate o čemu smo pričali. Dakle, najviše će vas toliko koštati. Mislim da je to takođe jedan veoma važan lek za sve ljude koji imaju srčane slabosti i daće im mnogo značiti.

- I nova stvar, pre neki dan smo pregovarali sa kompanijom MSD za zaključenje posebnog ugovora. To mnogo, mnogo košta. To će nas za tri godine koštati 100 miliona evra kao državu, da znate. Mnogo košta. To su enormna ulaganja u zdravstvo, u zdravlje ljudi, i samo hoću da to ljudi znaju - istakao je.

Foto: Kurir

Predsednik je rekao šta leče ti lekovi.

- To su američki lekovi, šest različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma. I to će biti proširenje na još deset indikacija koje se odnose na sledeće lokalitete malignih oboljenja. One će u prvoj fazi, kada se otkrije na vreme. Zato ćemo da idemo sa ovim ambulantama. Juče smo primili 35 lica u Senjskom rudniku. Dvoje lica starije dobi smo poslali na dalje lečenje. Otkrili smo nešto. To će ljudima pomoći. Zato su nam važne ove ambulante, zato su nam važne prevencije, zato su nam važni upotreba magneta što je moguće više, slajsni skenera i svega drugog. Ovo će nam sve biti od aprila 2027, a ove prve lekove od AstraZeneca od novembra meseca ove godine. Ovde imamo deset dodatnih indikacija: pluća, grlić materice, glava i vrat, bubreg i urotelijum.

Predsednik je najavio i jednokratnu pomoć za penzionere, a sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.