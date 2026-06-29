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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori u Srbiji biti u naredna tri, četiri meseca i istakao da će njegova odluka da li će se kandidovati za predsednika vlade biti transpranetna i u skladu sa Ustavom i zakonom, kao i da građani mogu da je očekuju već od kraja jula.

- Imaćemo uskoro izbore. Kad kažem uskoro, u naredna tri, četiri meseca, to je to. Ne znam šta bih vam više rekao. A što se tiče toga hoću li se ili ne kandidovati za predsednika vlade, svakako ću, šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke. Ni za koga to neće predstavljati iznenađenje kada se dogodi, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, potpuno je svejedno ljudima, sad to mogu da očekuju, ili krajem jula, mogu da očekuju - rekao je Vučić.

Kaže da će to zavisiti i od organa nekih političkih stranaka, ali i od njegove energije i od svega drugog.

- Tako da o tome ćemo tek da razgovaramo. Ali ja ne govorim da sam skratio mandat ili bilo šta drugo, ja se držim Ustava Republike Srbije i ustavnih kategorija, činim sve transparentno u skladu sa Ustavom i zakonom, tako će biti i ubuduće - rekao je predsednik Vučić.